25.09.2017

Lautstark und mit viel Rauch schlängelt sich der Gaudiwurm durch die Innenstadt. Beim traditionellen Kirwa-Zug der Jugend am Kirchweihsonntag säumen zahlreiche Bürger und Gäste aus nah und fern die Straßen. Ziel aller ist schließlich das Kirwa-Zelt des Rauchclubs auf dem Festplatz.

Während die Fieranten ihre Waren beim Michaelimarkt am Unteren Markt anboten, bog pünktlich um 14 Uhr der Kirwa-Zug mit zahlreichen Fahrzeugen auf den Marktplatz ein. Natürlich hatten die Jugendlichen wieder einige originelle Sprüche an ihren Wägen angebracht.So wurde die seit mehreren Monaten andauernde Sanierung der Fichtelnaabbrücke moniert und, nachdem der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Thann-Erbendorf zügig erfolgte, gleich der Weiterbau der B 299 über den Hessenreuther Berg angeregt. An einem anderen Wagen war bereits die erste (Wunsch-)Hochrechnung des Ergebnisses der Bundestagswahl aufgemalt, die sich im Nachhinein allerdings nicht erfüllte. Dafür hatte die Jugend für den langhaarigen Grünen-Abgeordneten Anton Hofreiter einen Tipp: einen Besuch im Friseursalon Härteis.Einen Spruch in Verbindung mit den Notrufnummern hatte sich die Feuerwehr einfallen lassen: "110 Jungs, die man ruft - 112 Männer, die auch kommen." Ansonsten drehten sich die Beschriftungen größtenteils um das bayerische Volksnahrungsmittel. Angeführt wurde der Zug vom historischen Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr. Übrigens war der Kleinste am Umzug beteiligte Wagen gerade mal 50 Zentimeter lang. Gesteuert wurde er von einem rosa Hasen."Wer hout Kirwa - mia hom Kirwa": Zu Kirchweih-Rufen bewegte sich der Tross in Richtung Festzelt. Dort wurde im Anschluss stimmungsvoll weitergefeiert. Für die Musik sorgte Alleinunterhalter Walter Kobel.