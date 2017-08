Spielplatz hat bald alle Latten am Zaun

Freizeit Erbendorf

Bemalte Zaunlatten werden bald den Hans-Müller-Spielplatz in der Schweißlohstraße am Naabberg verschönern. Denn Kinder und Jugendliche ließen in der Alten Schmiede mit Farbe und Pinsel ihrer Kreativität freien Lauf. Organisiert hat diesen Mal-Nachmittag die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) im Zuge der Sommerferien. Über 20 Kinder und Jugendliche beteiligten sich an der Aktion der AsF. In der Bräugasse konnten sich die Buben und Mädchen an den vom Bauhof vorbereiteten Zaunlatten austoben. Die AsF-Damen um Vorsitzende Christine Trenner (links) stellten Farben, Pinsel und Getränke zur Verfügung. Trenner dankte der Stadt Erbendorf für die Unterstützung sowohl bei der Beschaffung der Bretter als auch bei der Montage in nächster Zeit. Bild: njn