Freizeit Erbendorf

19.09.2017

17

0 19.09.201717

Weil das Wetter hält, gibt es für die Besucher kein Halten: Das Waldhausfest im Steinwald zieht die Gäste in Scharen an - und niemand bereut sein Kommen.

Zum ersten Mal seit Jahren lachte die Sonne über dem Waldhausfest im Steinwald. Kein Wunder, dass Besucherströme zu Fuß oder per Pendelbus hinauf zum Festgelände zogen. Einige neue Attraktionen machten vor allem den Kindern Spaß - und brachten ihnen die Natur des Steinwaldes näher.Der Festgottesdienst mit Ruhestandspfarrer Martin Neumaier aus Premenreuth stand im Zeichen der Vergebung: "Gott beschenkt die Menschen in ungeheurem Ausmaß. Die Antwort der Menschen sollte genauso großzügig ausfallen." Der Gesang des Gospelchores "Just for Joy" aus Kemnath war den Zuhörern eine Freude.Nach dem Gottesdienst eröffnete der Friedenfelser Bürgermeister und stellvertretende Vorsitzende der Steinwald-Allianz, Gottfried Härtl, den Festbetrieb. Eine etwas weitere Anreise hatten die Vertreter und Gäste aus der Mikroregion Konstantinsbad in Tschechien, die zusammen mit der Steinwald-Allianz am Projekt "Hutz'n bei den Nachbarn" beteiligt ist. Ziel ist der kulturelle Austausch zwischen den Partnerregionen. Auch deutsche und tschechische Kinder waren dabei und warben mit einem gemeinsamen Unterhaltungsprogramm für die Zusammenarbeit.Für Erwachsene und Kinder gleichermaßen spannend und lehrreich war die Wanderung mit Förster Wolfgang Schödel zu Felsen und Mooren. Auf der 2,5 Kilometer langen Strecke gab es viel über die heimische Natur zu erfahren. Mit Hilfe von Förster Eckhard Deutschländer konnten die Kinder verschiedene Felle und Schädel begutachten und erraten, zu welchem Tier diese gehören. Auch den Barfußpfad erkundeten den ganzen Nachmittag über etliche Kinder und einige Erwachsene.Neu war auch das Klettern für die ganze Familie. Berufsbaumkletterer Manfred Härtl ist im Alltag mit der Pflege von Baumkronen beschäftigt. Am Sonntag leitete er alle Kletterwilligen und Schwindelfreien auf dem Weg in die luftigen Höhen einer Birke fachkundig an. Die Absicherung übernahm der Alpenverein.Die Steinwald-Allianz informierte die Besucher auch über das Modellprojekt "Digitales Dorf", bei dem ein mobiler Dorfladen mobilisiert werden soll. Um die Wünsche und Ideen der Menschen in das Projekt einzubeziehen, erkundigten sich Mitarbeiter der Steinwald-Allianz nach der Meinung der Festgäste. Wer an der Umfrage teilnehmen möchte, kann das "jederzeit erledigen". Der Fragebogen ist auf der Internetseite der Steinwald-Allianz zu finden.Steinwald-Allianz-Geschäftsführer Martin Schmid ist zufrieden mit der Veranstaltung: "Unser Rahmenprogramm für Familien ist sehr gut angekommen. Und natürlich sind wir froh, dass das Wetter bis zum Schluss gehalten hat." Sein Dank gilt den Staatsforsten und den Mitgliedsgemeinden für die Organisation und Mitarbeit.