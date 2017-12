Kultur Erbendorf

06.12.2017

"Mei bester Freind", ein Stück in drei Akten aus der Feder von Bernd Helfrich zeigt das "Chiemgauer Volkstheater" am Samstag, 13. Januar , ab 20 Uhr in der Stadthalle Erbendorf. Bauer Sepp ist ein Hypochonder. Für ihn sind Apothekerzeitungen wichtiger als die Tagespresse. Als der Hausarzt von Brumms, Dr. Kirschenhofer zu einer Routineuntersuchung bei Sepps Mutter, Oma Geli, vorbeischaut, belauscht Sepp ein Telefonat und das Schicksal nimmt seinen Lauf... Karten für das Volksstück gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: BR