Kultur Erbendorf

06.06.2017

13

0 06.06.201713

Er begeistert Klassik-Fans auf der ganzen Welt. Am Samstag, 8. Juli, gastiert Dirigent Klaus Linkel in seiner Heimatstadt Erbendorf. Er dirigiert die Tschechische Kammerphilharmonie Prag unter freiem Himmel auf dem Flugplatz.

Mit der "ersten Geige"

Am liebsten Operetten

Der Supergau ... Nicht immer lief das Leben Klaus Linkels glatt. 2015 passierte die Katastrophe, er hörte auf dem linken Ohr plötzlich nichts mehr: ein Hörsturz - der Supergau für jeden Dirigenten. Ohne das wichtigste Werkzeug war an Arbeit nicht zu denken. "Ein halbes Jahr habe ich nichts gemacht. Meine Frau hat das nicht für möglich gehalten." Dann geschah ein kleines Wunder. So unerwartet das Gehör verschwunden war, meldete es sich zaghaft zurück. "Mittlerweile hat das Gehirn gelernt, den Hörverlust etwas auszugleichen", sagt Linkel. Wie vorher sei es nicht mehr, auch wenn er sich an die neue Situation gewöhnt habe. Mit der Akustik in stark hallenden Räumen, zum Beispiel Kirchen, tut er sich schwer, ein Open-Air wie in Erbendorf hingegen klappt gut. (ckl)

Der erste Schritt zwischen Dirigent und Orchester ist immer schwierig. Klaus Linkel

Klaus Linkel kennt die Konzerthäuser der Welt. In Brüssel ist er vor dem belgischen König aufgetreten. "Den Takt vorzugeben kann jeder lernen", sagt der 69-Jährige. Doch beim Dirigieren kommt es vor allem aufs Gefühl an. Ein guter Dirigent muss verstehen, die Gefühle, die die Musik vermitteln soll, durch Gesten und Blicke auf das Orchester zu übertragen. Und das Orchester wiederum auf das Publikum.Linkel ist aber nicht nur Künstler. Am Münchener Richard-Strauss-Konservatorium ließ er sich zum Kapellmeister ausbilden, gleichzeitig studierte er an der TU München Nachrichtentechnik. Diese Kombination ist außergewöhnlich, doch Linkel hat oft davon profitiert. Bei Studioaufnahmen wusste er, wie er die beste Akustik erzielt. Im Gegenzug kam das Musikstudium Linkel als HiFi-Berater zugute.Besonders oft war Linkel als technischer Berater und Chefredakteur der Fachzeitschrift "HiFi Exklusiv" in Asien unterwegs: "30 bis 40 Mal war ich allein in Japan." Der Wahl-Münchener ist nach wie vor als Experte für Akustik und HiFi-Anlagen weltweit begehrt. Parallel habe er immer als Dirigent gearbeitet, bei 800 Konzerte habe er geleitet.An sein erstes erinnert er sich noch genau, mit Ende 20 mit den Münchener Symphonikern: "Ich war nervös. Den Musikern habe ich im Voraus die Noten mit meinen Eintragungen geschickt." An die hielt sich das Orchester jedoch nicht im Geringsten. Linkel musste Geduld und Durchsetzungsvermögen beweisen, bis die Symphoniker nach seinem Taktstock spielten. "Und plötzlich merkten sie, dass sich das gar nicht schlecht anhört." "Der erste Kontakt zwischen Dirigent und Orchester ist schwierig", meint Linkel. Man müsse sich abtasten und lernen, sich einzulassen. Jeder Dirigent muss sich vor den Musikern bewähren. Und manchmal geht einer guten Zusammenarbeit ein kleiner oder größerer Machtkampf voraus.Das Verhältnis zwischen Dirigent und Konzertmeister, der "ersten Geige", ist ein besonderes. "Man muss sich gut verstehen und aufeinander verlassen." Der Konzertmeister sitzt nicht nur nah am Dirigenten, er ist Solist und führt die Musiker wie der Kapitän eine Fußballmannschaft. Mit dem Konzertmeister der Prager Kammerphilharmonie, Martin Kos, hat Linkel oft zusammengearbeitet. Auch die anderen Musiker kennt er gut.Ein Lieblingsstück hat Linkel nicht. Am liebsten dirigiert er Operetten, auch wenn der rasche Wechsel zwischen schnell und langsam das schwierig macht. Der Dirigent muss es schaffen, dass alle Musiker das gleiche Tempo spielen und das Zusammenspiel mit den Sängern koordinieren. Besonders gerne mag er "Die Fledermaus" von Johann Strauss. Mindestens 100 Mal hat er sie schon dirigiert, und noch immer macht es Spaß.Wenn Linkel "die Nase voll hat" und Abstand von Konzert-Touren und Vorträgen braucht, fährt er heim nach Erbendorf und fliegt eine Runde mit dem Motorsegler. Die Welt von oben entspannt ihn. Über Berlin bis nach Rügen, in die Alpen und über den Bodensee ist er schon geflogen. Sitzt man auf dem Flugplatz vor dem Hangar, bietet sich ein wunderbarer Blick über Erbendorf und die Natur - "eine traumhafte Kulisse für ein Konzert", findet Linkel. Er hofft auf gutes Wetter. Nur ein Konzert musste Linkel bisher wetterbedingt abbrechen, als ein Gewitter Zelt und Notenblätter wegfegte. Bei Regen wird das Konzert in den Hangar verlegt, die Zuhörer sitzen also auf jeden Fall im Trockenen und können ungestört genießen. Für den Gottesdienst am Sonntag, 9. Juli, hat Linkel eigens eine Messe komponiert, die der Evangelische Posaunenchor spielen wird.Karten fürs Konzert gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in Filialen der Vereinigten Sparkassen Eschenbach Neustadt Vohenstrauß. An der Abendkasse kosten sie 18 Euro. Beginn ist am 8. Juli um 19.30 Uhr.