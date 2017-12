Feuerwerk der Kirchenmusik

Kultur Erbendorf

28.12.2017

In der vollbesetzten Stadtpfarrkirche entzündete die Kirchenmusik ein wahres Feuerwerk an weihnachtlichen Klängen. Die Begeisterung, mit der die Sänger und Instrumentalisten das anspruchsvolle Programm dargeboten haben, steckte die Besucher an.

Mit großem Elan sangen die Kleinsten des Kinderchors Cantemus Kids und des Schulchors aus Windischeschenbach. Für ein Schmunzeln bei den Zuhörern sorgte das Stück "In der Weihnachtsbäckerei" von Ralf Zuckowski. Das Vokalensemble Vocalista ad hoc interpretierte in der Mitte des Kirchenschiffs das alte Hirtenlied "Als ich bei meinen Schafen wacht". Dabei legte die Gruppe großen Wert auf das auskomponierte Echo im Stück, das im feinen Pianissimo gestaltet wurde. Während dieses Stück von der Ruhe lebte, stimmte das Ensemble mit "Feliz Navidad" ein fröhliches und mitreißendes Werk an. Die vierstimmige Fassung wurde durch Schlagzeug und Klavier begleitet. Großes Können bewiesen an diesem Abend auch die Gesangssolisten.Stefanie Rüger und Sophia Scherm sangen engelsgleich von John Rutter "Angels' Carol". Tobias Schäffler überzeugte mit ausdrucksstarker Stimme bei "O holy night". Stefanie Rüger und Holger Popp bewiesen musikalisches Können bei ihren Gesangssoli, das vom Orchester begleitet wurde und für die beiden Solisten einen feinen Klangteppich ausbreitete. Großes Kompliment verdient auch das Kirchenorchester. Bei einigen reinen Instrumentalstücken zeigten die Musiker ihr Können. Sanfte Streicherklänge mischten sich harmonisch mit den Klängen der Holz- und Blechbläser, garniert mit den exakten Einsätzen der Pauken und des Schlagwerks durch Markus Kunz. Am Klavier und an der Orgel zeigte Florian Löw hohes Niveau. Besonders hörenswert war "Joy to the world" von Jan van der Goot. Der Komponist arrangierte für Orchester und Klavier bekannte und unbekannte Weihnachtslieder als Potpourri.Ein bestens vorbereiteter Kirchenchor glänzte mit dem sechstimmigen "Adeste Fideles" von Carl Thiel. Sauber intonierten die Männer den Anfangspart, ehe die Frauenstimmen exakt ihren Einsatz meisterten. Einen Sinn für Klangkultur bewies der Kirchenchor bei "Heilige Nacht" in der Version von Joseph Dantonello. Musik und Textinhalt passten perfekten zusammen, gepaart mit deutlicher Aussprache. Andächtiges Schweigen der Zuhörer war der Lohn für diese gute Leistung. Besondere Höhepunkte des Abends waren die Stücke die von allen Mitwirkenden aufgeführt wurden. Aus der Feder Hubert Zaindls erklangen zwei Werke für Kinderchor, vierstimmigen Chor und Orchester. Über 70 Akteure sorgten dafür, dass die Weihnachtsfreude durch das Kirchenschiff strömte.Nach dem der letzte Ton verklungen war, brandete sofort Applaus auf. Stehend erklatschten sich die 600 Zuhörer eine Zugabe. Am Ende dankte Pfarrer Martin Besold für die beachtliche Leistung und erwähnte, dass er auf die Kirchenmusik in Erbendorf sehr stolz sei. Herzliche Dankesworte und einen Blumenstrauß überbrachte Jörg Oppitz im Namen aller Mitwirkenden an Stefanie Rüger und Holger Popp für die Leitung und die Probenarbeit.