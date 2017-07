Politik Erbendorf

26.07.2017

36

0 26.07.201736

Das Geld wäre da für den Ausbau der B 299 zwischen Erbendorf und Pressath. Aber gibt es auch einen Plan? Noch nicht, sagen die zuständigen Stellen. Aber Bauamt und Regierung sind zuversichtlich, dass es rechtzeitig für den Baubeginn 2018 soweit sein könnte.

Erbendorf/Pressath. Der Bund hat grünes Licht für den Ausbau des Bundesstraßen-Abschnitts über den Abspann-Gipfel im kommenden Jahr gegeben: Abgeordneter Albert Rupprecht erklärte Anfang Juli per Pressemitteilung, dass "die Kostenfortschreibung, also die haushaltsrechtliche Genehmigung für den Ausbau der Strecke, durch die Regierung der Oberpfalz erteilt wird und damit in Bayern bleibt". Damit stehe dem Ausbau der Straße im Jahr 2018 nichts mehr im Wege. Allerdings nennt der CSU-Politiker eine Bedingung: das Planfeststellungsverfahren müsse vorher mit einem bestandskräftigen Beschluss abgeschlossen werden.Dies ist bisher nicht passiert. "Der Planfeststellungsbeschluss wird derzeit bei der Regierung der Oberpfalz erstellt", erklärt der Sprecher der Regierung, Markus Roth. Im Mai gab es eine Anhörung zu den Einwendungen gegen die Pläne nach deren Auslegung. Aufgrund dieser Einwendungen der Betroffenen beim Erörterungstermin sei derzeit das Staatliche Bauamt damit beschäftigt, die Tekturen für die Planung neu auszuarbeiten. "Sie sollen uns im August vorgelegt werden", erklärt Roth zu den nächsten Schritten. "Im Anschluss daran gehen die Tekturen an die Betroffenen." Diese haben dazu zwei Wochen Zeit sich erneut zu äußern. Von wem diese Einwände kommen und wogegen sie sich wenden, dazu macht Roth keine Angaben. Allerdings gehe die Regierung der Oberpfalz nicht davon aus, dass der Abschluss der Verfahrens danach noch lange auf sich warten lässt. "Dann soll der Planfeststellungsbeschluss zügig - noch in diesem Jahr - fertiggestellt werden."Darauf setzt auch das Staatliche Bauamt. Die Amberg-Sulzbacher Behörde habe bereits erste Überlegungen angestellt, um für einen zügigen Baubeginn im Jahr 2018 gerüstet zu sein, wie Bauoberrat Gerhard Kederer bestätigt. Der Ingenieur möchte sich nicht auf einen Zeitplan für den Ausbau festlegen. Allerdings scheint klar, dass es dabei eher um Jahre als Monate geht, bis die Straße komplett von Erbendorf auf der Nord- bis nach Hessenreuth auf der Südseite ausgebaut ist. "Wir werden auf jeden Fall mehrere Bauabschnitte benötigen", sagt Kederer dazu. Dies machen schon die vier Brückenbauwerke nötig, die die vorliegende Planung vorsieht. Ein erster Abschnitt könnten die beiden ersten Kilometer von Erbendorf in Richtung Gipfel sein. "Darin sind nämlich keine Brückenbauwerke enthalten."40 Jahre dauert die Diskussion um die Straße bereits. Der Abschnitt gilt wegen der für eine Bundesstraße schmalen Spur und der kurvigen Streckenführung als Unfallschwerpunkt. Allerdings verliefen die Unfälle wegen der in der Regel niedrigen Geschwindigkeiten meist harmlos.Im März 2014 einigten sich dann lokale Naturschützer, Grundstückseigentümer und Straßenplaner auf einen Kompromiss zum Ausbau einigten. Ende 2015 war die neue Planung fertig, die ein stärkeres Gefälle und damit einen weniger tiefen Einschnitt an der Kuppe des Berges vorsieht. Seither läuft für diese Planung nun das Feststellungsverfahren.