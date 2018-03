Politik Erbendorf

Die ausgeblichenen Schilder erneuern oder das Parkverbot aufheben? Diese Frage zur Einbahnstraße am Unteren Markt stellt Dominik Vollath (CSU) im Stadtrat.

In den 1980er Jahren, als am Unteren Markt noch der Plus-Markt war, setzte die Kommune aufgrund der Lieferwagen zum Einkaufsmarkt das Parkverbot linksseitig der Einbahnstraße fest. "Die Parkverbotsschilder sind mittlerweile ausgebleicht und müssten erneuert werden", meinte Dominik Vollath. Er regte an, dass Verbot aufzuheben, um die Parkplatzsituation am gesamten Unteren Markt zu entschärfen. "Es könnten so ungefähr acht neue Parkplätze entstehen."Das sah auch Bürgermeister Hans Donko so. "Grundsätzlich ist eine Aufhebung des Verbots aus heutiger Sicht möglich." Der Bauhof werde angewiesen, die Parkverbotsschilder zu entfernen."Wir verzeichnen für das neue Baugebiet Naabhöhe bereits eine enorme Nachfrage", stellt der Rathauschef fest. In der Dezember- Sitzung hatte Architekt Hans Herrmann die erste Planung für das neue Baugebiet vorgestellt. Insgesamt stehen 26 Parzellen mit Größen von 600 bis 1000 Quadratmeter zur Verfügung. Donko wies darauf hin, dass im Zuge der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange bereits eine erste Auslegung erfolgt sei."Innerhalb der festgesetzten Frist wurden durch Bürger keine Einwendungen gegen die vorliegenden Planungen erhoben", stellte er fest. Wie er ausführte, haben von den 29 am Verfahren beteiligten Trägern öffentlicher Belange 9 Fachstellen keine Rückantwort und 6 Fachstellen eine Antwort ohne Einwendungen oder Anregungen übermittelt. "14 beteiligte Träger öffentlicher Belange haben eine Rückantwort mit Einwendungen beziehungsweise Anregungen übermittelt, die in den neuen Entwurf mit eingearbeitet wurden", erklärte Donko.Die Stadträte stimmten den Beschlussvorschlägen einstimmig zu und beauftragten die Verwaltung, den Entwurf des Bebauungsplans erneut öffentlich auszulegen. Abschließend merkte der Bürgermeister an, dass voraussichtlich noch 2018 die zukünftigen Bauherren mit dem Hausbau beginnen können.