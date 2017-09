Politik Erbendorf

20.09.2017

"Trotz der zahlreichen Investitionen ist die Jahresrechnung 2016 zufriedenstellend." Das betonte Bürgermeister Hans Donko bei der Vorlage des Zahlenwerks in der Stadtratssitzung. "Es ist gut gewirtschaftet worden, aber der Stadtrat muss seine bisherigen Bemühungen zur konsequenten Haushaltsführung weiter verstärken." Die Beschlussfassung erfolge zu einem späteren Zeitpunkt nach Prüfung der Jahresrechnung durch den Rechnungsprüfungsausschuss merkte Donko an.

In seinem Rechenschaftsbericht stellte er fest, dass sich das Gesamtvolumen des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts insgesamt auf knapp über 18 Millionen Euro belaufe. "Der Verwaltungshaushalt konnte weitgehend planmäßig vollzogen werden", erklärte der Rathauschef. Dieser Teil des Zahlenwerks schließt in den Einnahmen und Ausgaben jeweils mit 11,5 Millionen Euro ab. Die Zuführung aus dem Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt betrug 2 Millionen Euro, obwohl lediglich 780 000 eingeplant waren. Der Bürgermeister wies aber darauf hin, dass dieser Betrag die Stabilisierungshilfe in Höhe von 1,2 Millionen Euro enthalte.Der Vermögenshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben jeweils mit 6,3 Millionen Euro. Aufgrund der über- und außerplanmäßigen Ausgaben sei ein Fehlbetrag von 700 000 Euro entstanden, teilte Donko mit. "Außerplanmäßig konnten Sondertilgungen von Darlehen vorgenommen werden." Er bekräftigte abschließend, dass die Stadt ihre Bemühungen zur konsequenten Haushaltsführung fortsetzen müsse.Die Jahresrechnung der Schulschwesternstiftung lag den Räten ebenfalls zur Kenntnisnahme vor. Der Verwaltungshaushalt schloss mit 352 000, der Vermögenshaushalt mit 26 000 Euro.