04.01.2018

Thumsenreuth. Werden die Thumsenreuther Luftpistolenschützen den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Süd schaffen? Eine hauchdünne Chance hat das Team um Karl Greger noch. Es müssen zwei Siege beim Heimkampf am Sonntag, 7. Januar, her. Wenn nicht, steigt die Mannschaft so schnell wie sie aufgestiegen ist wieder ab.

Der erste Gegner der Thumsenreuther um 11 Uhr wird die SG Eintracht Garching sein. In dieser Mannschaft sind fünf Damen auf den ersten Rängen gelistet. Um 12.30 Uhr startet die SG Dynamit Fürth II gegen SV Kehlheim-Gmünd II. Den dritten Wettkampf des Tages bestreitet die Mannschaft von Garching gegen Fürth. Zum Abschluss der Saison stehen sich die Teams von der SG 1898 Thumsenreuth und Kehlheim Gmünd II gegenüber.Ausreichend Zuschauerplätze stehen sowohl unmittelbar hinter den Schützen als auch im benachbarten Saal mit Ergebnisdirektübertragung zur Verfügung. Für das leibliche Wohl sorgt Schützenwirt "Andy" mit seinem Team. Der Eintritt zu allen Wettkämpfen ist frei.Tabelle1. HSG München 39:6 18:0 2. SV Kelheim Gmünd II 32:13 14:4 3. Dynamit Fürth II 29:16 14:4 4. FSG Hilpoltstein 27:18 12:6 5. Auerhahn Steinberg 21:24 10:8 6. Eintracht Garching 19:26 8:10 7. Großaitingen 20:25 6:12 8. Hubertus Rettenbach 18:27 6:12 9. HSG Erlangen 16:29 6:12 10. Unteriglbach 16:29 6:12 11. Bogenschütz. Grund 18:27 4:14 SG 1898 Thumsenreuth 15:30 4:14