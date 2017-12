Sport Erbendorf

08.12.2017

Dreifach-Rittberger, Doppel-Axel und Flip - für Maya-Lysann und Shanya-Lynn Porsch sind das keine Fremdwörter. Die Schwestern sind Nachwuchstalente am Eiskunstlauf-Himmel.

Theorie und Praxis

Sehnsucht nach Eis

Wildenreuth. Nach der Schule geht es für die zwei ins Training nach Regensburg. Papa Jürgen und Mama Alexandra spielen Taxi. Seit 2013 betreiben Maya-Lysann (11) und Shanya-Lynn (10) den Sport Eiskunstlauf. Mit ihrer Mama sind die zwei einmal mit ins Training gegangen, hinzu kam noch die Teilnahme in der Faschingsgarde. Erst betrieben die Schwestern das Eiskunstlaufen nur "hobbymäßig", erzählt Maya-Lysann. Doch zwei Sachen gleichzeitig waren dann zu viel. "Dann haben wir mit der Garde aufgehört", sagt sie. Beim Eiskunstlaufen sind die beiden Schwestern geblieben.Montags und donnerstags haben die zwei Mädchen frei, an den anderen Tagen geht es für sie ins Training - auch am Wochenende. Dann stehen Ballett, das Üben auf dem Eis und Athletik auf dem Stundenplan. In Letzterem geht es um Ausdauer, Kraft und Kondition. Papa Jürgen ist stolz auf seine Töchter. Und ganz begeistert davon, was die zwei alles lernen. "Ich hab das früher gar nicht gedacht, was da alles dahinter steckt", sagt er. Im Gegensatz zu manch anderen Sportarten werde beim Eiskunstlauf der ganze Körper trainiert.Eine Stunde Training, 10 bis 30 Minuten Pause und im Anschluss Ballett und Athletik sind in Regensburg angesagt. Erst spät abends geht es wieder nach Hause nach Wildenreuth. Die Hausaufgaben erledigen Maya-Lysann und Shanya-Lynn im Auto oder zwischen den Übungseinheiten. Die zwei besuchen die fünfte beziehungsweise sechste Klasse am Elly-Heuss-Gymnasium in Weiden. Auf die Frage, welches denn ihr Lieblingsfach in der Schule sei, antwortet Shanya-Lynn ohne zu zögern: "Sport!" Und auch die Schwester stimmt ihr da zu.Die Haupttrainer Nicole Brünner, Ferdinand Dedowich und Carolin Meister-Goschy üben mit den Schwestern sowie noch weiteren etwa 30 Kindern und Jugendlichen. Ein Balletttrainer kommt aus Belgien. International geht es auch bei der Charivari Eisgala Ende Dezember in Regensburg zu: Dann zeigen nicht nur Maya-Lysann und Shanya-Lynn ihr Können. Auch Profis der Eiskunstlauf-Szene wie die fünffache deutsche Weltmeisterin Aljona Savchenko mit ihrem neuen Partner Bruno Massot, Jodeyne Higgins und Sean Rice aus Kanada oder Elizaveta Nugumanova aus Russland sind dabei.Wenn die Schwestern von ihrer Leidenschaft erzählen, leuchten ihre Augen. Und sie erzählen von eineinhalbfachen Sprüngen vorwärts und rückwärts, von Innen- und Außenkante der Schlittschuhe und wie man für welchen Sprung am besten abspringt; Fuß- und Positionswechsel, rückwärts ein- oder auswärts, Basics, Waage oder Spinner gehören ebenfalls zum Fachjargon der Schwestern. Die zwei sind nicht nur in der Theorie fit - sie haben auch schon mehrere Titel gewonnen: Shanya-Lynn hat bei der hessischen und sächsischen Meisterschaft jeweils den ersten Platz geholt und ist zweifache bayerische Meisterin (2017 und 2018). Beide Schwestern sind in ihrer jeweiligen Altersklasse aktuelle bayerische Nachwuchsmeisterinnen. Beim Bayerischen Eissportverband (BEV) laufen die beiden für den EC Regensburg seit 2016 im Bayern-Kader.In den Ferien wird den Schwestern nicht langweilig: Dann steht nämlich auch Trainingslager auf dem Programm. Wenn es im Sommer kein Eis zum Schlittschuhlaufen gibt - dann schlecken die beiden lieber eins. "Aber nicht das zum Eiskunstlaufen", lacht Shanya-Lynn. Auch wenn der Donnerstag Eiskunstlauf-frei ist - Sport machen die zwei trotzdem: Dann geht es mit dem neunjährigen Bruder ins Ju-Jutsu-Training.Ob den beiden bei den Drehungen und Pirouetten nicht auch mal schwindlig wird? "Man gewöhnt sich dran", sagt Maya-Lysann und ihre Schwester nickt zustimmend. Auch Stürze haben die zwei schon einige hinter sich. "Aber das ist nicht so schlimm", sagen sie. Denn: "Auf dem Eis schlittert man so dahin." Im Gegensatz zum Inlineskaten, bei dem man bei einem Sturz auf der Straße landet und dann liegen bleibt. Ernsthaft verletzt haben sich die Schwestern beim Eiskunstlauf noch nicht. Abgesehen vom Muskelkater und ein paar blauen Flecken kommen die zwei ohne Blessuren vom Training nach Hause.Spaß macht ihnen Eiskunstlauf trotzdem. Wenn die Saison, die von September bis April geht, vorbei ist, sind die Schwestern nur zwei Tage froh, dass alles geschafft ist. "Spätestens am dritten Tag heißt es dann: 'Wir wollen wieder aufs Eis'", lacht Papa Jürgen.