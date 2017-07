Vermischtes Erbendorf

24.07.2017

Im Rathaus steht ein Einkaufswagen, in den die Bürger Lebensmittel für die Mitterteicher Tafel spenden können. Damit soll die an Bürgermeister Hans Donko herangetragene Wette unterstützt werden, die die Arbeiterwohlfahrt Mitterteich anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Tafel ausgelobt hat.

Die Mitterteicher Tafel feiert am Sonntag, 30. Juli, von 13 bis 17 Uhr vor dem Mehrgenerationenhaus am Kirchplatz in Mitterteich ihr zehnjähriges Bestehen. Schirmherr der Veranstaltung ist Landrat Wolfgang Lippert. Vorsitzende Nicole Fürst hat deshalb eine Wette mit einigen Bürgermeistern des Landkreises angeregt.Vor gut drei Wochen überbrachte eine Delegation der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen an Bürgermeister Donko die Wettherausforderung: "Wetten, dass die Bürgermeister es nicht schaffen, von 100 Bürgerinnen und Bürgern der Stadt jeweils ein gespendetes haltbares Lebensmittel für die Mitterteicher Tafel abzugeben bzw. abgeben zu lassen."Die 100 sind noch nicht ganz voll. Noch ist Unterstützung von Bürgern und Vereinen gefragt, um dieses Ziel zu erreichen. Mitarbeiter der Stadtverwaltung gingen bereits mit gutem Beispiel voran. Gespendete Lebensmittel können im Rathaus im Zimmer 203 abgegeben werden.