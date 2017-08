Vermischtes Erbendorf

08.08.2017

9

0 08.08.2017

Schlag 12 Uhr mittags ist es soweit. Der Bayerische Rundfunk überträgt am Kirchweihsonntag, 24. September, in seiner Kultsendung "Zwölfuhrläuten" das Glockengeläut der katholischen Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt auf Bayern 1 und dem Digitalsender BR Heimat

Bereits zum zweiten Mal ist der Ü-Wagen zu diesem Zweck in der Steinwaldstadt zu Gast. Erstmals erklangen landesweit die Glocken der Pfarrkirche 2009 im Zuge der 900-Jahr-Feier, damals noch mit dem alten Geläut aus dem Jahre 1949. Am Dienstagmittag wurde es laut auf dem Kirchplatz. Der Übertragungswagen des BR fuhr vor, um das fromme Geräusch präzise und klangintensiv über die Mikrofone einzufangen. Bereits nach wenigen Versuchen war die perfekte Aufnahme gelungen.Soviel ist sicher, die Hörer werden sich auf ein "erstklassiges Mittagsläuten" freuen können: Für die Aufnahme wurden alle Glocken zum Festtagsgeläut eingeschaltet, diese erklingen zusammen normalerweise nur selten im Jahr an hohen Festtagen. Ansonsten läutet täglich zum Gebet um 12 Uhr nur die drittgrößte Glocke des Turms. Das neue Geläut wurde Ende 2011 installiert. Heute hängen im Turm insgesamt sieben Glocken. Zwei Nachkriegs-Exemplare aus dem Jahre 1949, die beiden größten und tontiefsten Glocken des Turms, und, tonal angepasst an diese beiden, drei weitere von der Glockenbaufirma Perner in Passau.Unter der großen Glockenstube hängen die beiden ältesten Glocken der Pfarrei aus den Jahren 1909 und 1925, welche aus dem alten Geläut stammen und heute als Einzelglocken und an den Festtagen zusammen mit dem fünfstimmigen Plenum geläutet werden. Insgesamt beherbergt der rund 64 Meter hohe Kirchturm mit seiner grünspanfarbenen Spitze insgesamt 7,2 Tonnen reines Glockengewicht.Der Termin für die Übertragung war von Stadtpfarrer Martin Besold bereits Mitte vergangenen Jahres schnell mit den zuständigen Mitarbeitern des Senders vereinbart. Grund zum Feiern gibt es an diesen Tagen reichlich, unter anderem auf der Michaeli-Kirchweih statt.Im 17. Jahrhundert wurde die Kirche, wie sie die Erbendorfer heute kennen, nach dem Wiederaufbau nach einer Feuersbrunst geweiht. Hierzu wurde dann der bis dato übliche Mariä-Himmelfahrts-Markt auf den Festtag St. Michael Ende September verlegt. Auch die zweitgrößte Glocke aus dem Jahre 1949 hat einen geschichtlichen Hintergrund: Sie wurde dem heiligen Michael gewidmet.Ein weiterer Grund zur Freude ist der Jahrestag der Amtseinführung Pfarrer Besolds. Diese wurde am Michaeli-Sonntag im Jahr 2010 vollzogen. Das Glockengeläut wird nach der Ausstrahlung auf der Internetseite des BR als Podcast zum Abspielen sowie auch zum Herunterladen verfügbar sein. Der dazugehörige Beitrag geht auf die Pfarr- und Stadtgeschichte sowie die Entstehungsgeschichte der Glocken ein.