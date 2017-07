Vermischtes Erbendorf

28.07.2017

9

0 28.07.2017

"Sie haben einen Beruf mit Herz gewählt", sagten die Grußwortredner bei der Abschlussfeier des Berufsbildungszentrums in der Stadthalle. 46 Absolventen wurden als Altenpfleger, Altenpflegehelfer oder als Heilerziehungshelfer in die Berufswelt entlassen. Für die Prüfungs- und Jahrgangsbesten gab es noch ein kleines Geschenk.

Wie beim Karteln ist es auch im Leben. Man bekommt Talente und Begabungen mit auf den Weg. Pfarrer Christoph Zeh

Auftakt der Festveranstaltung war ein Wortgottesdienst, den die Schüler musikalisch gestalteten. Pfarrer Christoph Zeh adaptierte Hape Kerkerlings Lied "Das ganze Leben ist ein Quiz" in "Das ganze Leben ist ein Spiel". Er verglich es mit einem Schafkopfspiel, bei dem man zufällig Karten bekommt. "Wie beim Karteln ist es auch im Leben", sagte Zeh. "Man bekommt Talente und Begabungen mit auf den Weg.""Es kommt darauf an, was man daraus macht. Denn Herz ist Trumpf - das wusste schon der Apostel Paulus." Auch Pfarrer Besold hob das Herz hervor. "Sie haben einen Herzberuf." Zu diesen Pflegeberufen gehöre seiner Ansicht nach auch die Liebe zum Nächsten. "Sie ist entscheidend in Ihrem Beruf", sagte Besold. Aufgelockert wurde der Wortgottesdienst mit einem Spiel der BBZ-Schüler, nach dem an eine Pflegekraft fast Ansprüche wie an Engel gestellt werden."Alles im Leben hat seine Zeit", stellte Schulleiterin Hannelore Doleschal fest. Die Absolventen konnten in ihrer Ausbildung neue Menschen und Situationen kennenlernen. "Jeder von Ihnen hat viel Zeit investiert und auch in Zukunft wird viel Zeit von Ihnen gefordert." Anhand einer Geschichte stellte die Schulleiterin heraus, dass es wichtig sei, auf andere Menschen zuzugehen und damit sich selbst ein Stück näher zu kommen.Für die Klassenlehrer gab es in diesem Jahr keine Geschenke. Wie die Schüler bei ihren Abschlussworten sagten, werde eine Spende an die Palliativ-Station in Neustadt an der Waldnaab folgen."Die Nöte der Zeit werden euch sagen, was zu tun ist." Mit diesem Zitat von Adolf Kolping sprach Trägervereinsvorsitzender Johannes Reger die Herausforderungen an, die die Zeit stellt. "Das ist die Herausforderung, mit Menschen zu arbeiten und mit ihnen gut auszukommen." Besonders dankte er den Absolventen, dass sie gerade in diese Pflegeberufe eingestiegen seien und die Herausforderung somit angenommen hätten."Das besondere an diesem Beruf ist der Dienst am Menschen", betonte Reger. Dieser Tag sei nicht nur ein Meilenstein für die Absolventen, sondern auch für das Berufsbildungszentrum. "Denn noch nie sind so viele Klassen verabschiedet worden." Zudem werde erstmals der Ausbildungsgang Heilerziehungspflegehelfer abgeschlossen.Bürgermeister Hans Donko ging darauf ein, dass die Pflegeberufe Berufe mit Zukunft seien. "Überall zieht die Technik ein, neue Berufe entstehen, aber Ihr Beruf wird niemals zu ersetzen sein", betonte er. "Denn Sie müssen mit Herz und Verstand arbeiten." Die Gesellschaft werde immer älter. Pflegeberufe seien deshalb in Zukunft von enormer Bedeutung. Als ein falsches Signal bezeichnete er die Zusammenfassung von Altenpflege- und Krankenpflegeausbildung zum Gesundheitspfleger. "Diese neue Ausbildungsform ist kein Allheilmittel."Dass die Altenpflege und die Heilerziehungspflege ein Beruf mit Zukunft sei, stellte auch der stellvertretende Landrat Dr. Alfred Scheidler fest. "Ältere Menschen sind auf Hilfe angewiesen, auf Leute wie Sie." Die Absolventen hätten einen Beruf gewählt, den die Menschen und die gesamte Gesellschaft brauchen. Er verwies auf das Grundgesetz, in dem steht, dass die Würde des Menschen unantastbar sei. "Ich meine schon, dass Sie den Menschen ihre Würde zurückgeben." "In Notlagen helfen, sich kümmern und pflegen. Pflege ist mehr als ein normaler Job." Das betonte Margot Salfetter von der Arbeitsagentur. Besonders freute es sie, dass die von ihr und der Schulleitung vor Jahren angestoßene Teilzeitausbildung so großen Zuspruch findet. "Ich hoffe, Sie alle haben Ihren Traumberuf gefunden." (Hintergrund)