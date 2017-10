Vermischtes Erbendorf

Startschuss für einen Dauerbrenner. An diesem Samstag startet die weltweite Sammelaktion "Weihnachten im Schuhkarton". In Deutschland bilden rund 10 000 ehrenamtliche Helfer das Gerüst. Einige davon sind in Wildenreuth und Umgebung aktiv.

Wildenreuth. ( njn) Bereits seit Wochen arbeiten Erna Mehlhase und ihr fleißiges Team an den Vorbereitungen. Kartons können bis zum 15. November an den Sammelstellen abgegeben werden. Die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" wird in Deutschland vom Verein "Geschenke der Hoffnung" in Berlin getragen. Er ist ein christliches Missions- und Hilfswerk mit internationalem Profil, bei der im Mittelpunkt der Arbeit die Weitergabe des Evangeliums und die Unterstützung Bedürftiger, ungeachtet ihres religiösen, sozialen oder kulturellen Hintergrundes im Mittelpunkt steht.Schwerpunkte bilden unter anderem die Kinderförderung, nachhaltige Entwicklung sowie Flüchtlings- und Katastrophenhilfe. Der Verein ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD). Er trägt das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) und das Prüfzertifikat der Deutschen Evangelischen Allianz.Bei der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" engagiert sich in Wildenreuth Erna Mehlhase seit fast 20 Jahren. Damals wurden die Schuhkartons mit dem Sammler-Team noch in ihrem Haus verpackt und für den Versand vorbereitet. Doch mit den Jahren wurde der Kreis der Spender immer größer, so dass die Sammelstation mittlerweile in einem geräumigen Nebengebäude im Schloss Wildenreuth untergebracht ist. "Ein Dank gilt besonders Freifrau Eva von Podewils, die unser Team in den Vorbereitungen sehr stark unterstützt", lobt Mehlhase."Es ist so einfach, den Kindern in Osteuropa ein Zeichen der Hoffnung zu geben", sagte Mehlhase. Ein handelsüblicher, mit Geschenkpapier beklebter Schuhkarton, gefüllt mit Dingen des täglichen Bedarfs und dem, was Kindern Freude macht, reicht aus. Sie werden Anfang Dezember direkt mit Sammeltransporten zu den Empfängern gefahren.Zum Inhalt gehören Hygieneartikel wie Zahnbürste und Zahnpasta, Schul- und Schreibsachen, Kleidung, Bonbons, Kuscheltiere und natürlich Spielsachen. "Was bei uns als Selbstverständlichkeit angesehen wird, ist in den Empfängerländern schon Luxus", bestätigte Mehlhase.Wer sich entschließt, für diese Aktion ein Päckchen beizusteuern, zeigt einfach mit einem Aufkleber an, für welche Altersgruppe und welches Geschlecht die Gabe gedacht ist. Aufgrund strenger Einfuhrbestimmungen sind nur neue Waren und keine gelatinehaltigen Süßigkeiten erlaubt.Ebenso wenig dürfen Medikamente und Kriegsspielzeug eingeführt werden. Aktionsflyer liegen in vielen Geschäften und bei den einzelnen Sammelstellen auf. Wer sich die Arbeit mit dem Bekleben des Schuhkartons ersparen möchte, für den stehen bereits fertig verpackte Weihnachtsgeschenke zur Verfügung.