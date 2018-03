Vermischtes Erbendorf

21.03.2018

Ein voller Erfolg ist das 12. Berufswahlseminar an der Mittelschule. Neben Vorträgen sind die Schüler in zahlreichen Betrieben auf Erkundungstour.

Die Schwerpunkte lagen diesmal beim Handwerk und bei der Praxis in den Betrieben. "Es waren für die Schüler gewinnbringende und erfolgreiche Tage", stellte Rektor Peter Preisinger fest. Die Gesellschaft sei einem dauernden Wandel und Fortschritt unterworfen."Deshalb ist es notwendig, dass sich junge Menschen, sprich unsere Schüler, auf diese Realität und das kommende Berufsleben vorbereiten und damit direkt in Berührung kommen", macht der Pädagoge deutlich. Dazu gehört an der Mittelschule seit Jahren das Berufswahlseminar.Gemeinsam mit Betrieben aus der Region stellten die Organisatoren unter Federführung von Norbert Herrmann ein interessantes Programm zusammen. So weckten Vorträge aus der täglichen Praxis ebenso das Interesse der Schüler wie die Präsentation von Betriebsabläufen. Als Referenten waren Angestellte genauso vertreten wie Handwerksmeister, Geschäftsführer und Unternehmenschefs. Entsprechend war auch das breitgefächerte Angebot an vorgestellten Berufen, die vom Altenpfleger bis zum Zerspannungstechniker reichten.Schwerpunkte waren die handwerklichen Berufe. So konnten die Schüler bei den Betriebserkundungen auch etwas von der Praxis in den Betrieben erfahren, wie zum Beispiel in der Metallbaufirma Peter Götzl, wo sie kleinere Werkstücke anfertigten, oder auch in der Gastronomie. Dort stellten die Jugendlichen im Grenzhaus Nagel ein Mehrgängemenü zusammen.Beteiligt haben sich viele Betriebe aus der Steinwaldstadt. So konnten sie schon mal die Schüler kennenlernen, ihre Firma sowie ihre angebotenen Ausbildungsberufe vorstellen. Das Seminar bot eine gute Möglichkeit, erste Kontakte zu knüpfen.Herrmann und Preisinger hoben auch das Engagement der Referenten, Firmen sowie der Agentur für Arbeit hervor. "Sie haben alle zum Wohle unserer Schüler mitgearbeitet", erklärte der Rektor.