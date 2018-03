Vermischtes Erbendorf

21.03.2018

Unter dem Motto der Misereor-Aktion "Heute schon die Welt verändert?" feierte die katholische Pfarrei einen Familiengottesdienst in der Pfarrkirche Mariä-Himmelfahrt mit einem anschließenden Fastenessen im Kolpinghaus. Viele Pfarreiangehörigen ließen sich die herzhafte Kartoffelsuppe mit Wiener schmecken. Beinahe bis auf den letzten Platz gefüllt war der Saal. Die Mitglieder des alten und des neu gewählten Pfarrgemeinderats halfen zusammen, um unter der Regie von Chefkoch Gerald Schraml die leckere Kartoffelsuppe zu zaubern.

Die Begrüßung übernahmen in diesem Jahr die Firmlinge, die auch gleich zum Thema hinführten. Sie boten an einem kleinen Stand auch Weltwaren an. Im Anschluss an das Essen nahm Pfarrer Martin Besold die Gäste mit auf eine Bilderreise in das diesjährige Misereor-Land Indien. Der Geistliche hatte über Land und Leute im fernen Indien ein ausgezeichnetes Wissen. Schließlich verbrachte er 2017 dort seinen Urlaub und schoss viele Bilder.