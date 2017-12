Vermischtes Erbendorf

05.12.2017

16

0 05.12.201716

"Die schönsten Flecken der Region." So lautete das Motto des Fotowettbewerbs der Steinwald-Allianz und der tschechischen Mikroregion Konstantinsbad. Auf deutscher Seite konnten jetzt die sechs besten Einsendungen prämiert werden. Zu sehen sind alle zwölf Bilder von deutschen und tschechischen Fotografen in einem Kalender, der in der Geschäftsstelle der Steinwald-Allianz kostenlos erhältlich ist.

Bürgermeister Hans Donko begrüßte die einheimischen Preisträger. "Die Auswahl der Fotos war äußerst schwierig, denn die Motive waren allesamt sehr schön." Immerhin wurden 90 Fotos eingesandt, von denen es sechs letztendlich schafften.Den ersten Platz belegte Norbert Schreiber aus Premenreuth mit seinem Foto der Burg Falkenberg mit Spiegelung in der Waldnaab. Mit seiner weiteren Einsendung "Valentinstagsmorgen auf dem Oberpfalzturm" belegte er auch noch Rang vier. Platz zwei, ein Bild der Burgruine Weißenstein, ging an Elke Englmaier aus Weiden. Bernhard Lang aus Windischeschenbach belegte mit der "Steinwaldkapelle" den dritten Platz.Mit der "Ruhebank am Armesberg" konnte der Erbendorfer Werner Schuster punkten. Den Oberpfalzturm setzte Anneliese Neumann auf Platz sechs in Szene. Belohnt wurden die Einsender der Siegerfotos mit Buchpreisen, Wellnesstagen und Bio-Kochkursen.Lucie Mantel aus der Mikroregion Konstantinsbad überreichte im Anschluss noch den Zuschauerpreis anlässlich des Apfelfests am tschechischen Schwanberg. Damals konnten die Besucher aus einer Reihe von grenzübergreifenden Fotos das schönste auswählen. Prämiert wurde "Sterne über dem Weißenstein" von Bernhard Lang und die Burgruine Weißenstein von Elke Englmeier.Die Siegerfotos sind im grenzübergreifenden Kalender zum zehnjährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen der Steinwald-Allianz und der Mikroregion Konstantinsbad erschienen. Er ist in den Rathäusern der Mitgliedskommunen der Steinwald-Allianz sowie in der Geschäftsstelle zu bekommen.