Vermischtes Erbendorf

03.08.2017

11

0 03.08.201711

"Qualifizieren Sie sich weiter, damit Sie für die wichtigen zukünftigen betrieblichen Weichenstellungen optimal gerüstet sind." Das rät der Leiter des Berufsbildungsamtes Weiden, Siegfried Kiener, den 48 Absolventen der Ausbildung zum Landwirt. In der Stadthalle Erbendorf erhalten sie die Zeugnisse, die 15 Besten zudem Sachpreise.

Stolzer Bauernstand

Im Ehrenamt engagieren

Die Prüfungsbesten Siegfried Kiener und Oberstudiendirektor Anton Dobmayer vom Beruflichen Schulzentrum in Neustadt überreichten mit einigen Ehrengästen die Zeugnisse. Die besten Absolventen erhielten Sachpreise. Dies waren über den zweiten Bildungsweg Stefan Heigl (1,3) und Johannes Bühler (1,36). Für beide gab es zudem die Anerkennungsurkunde der Regierung der Oberpfalz.



Die besten Prüflinge der Landwirtschaftsschule waren Gerhard Massenbichler (Großkonreuth; 1,12), Matthias Frank (Waldsassen; 1,52), Johannes Bühler (Sulzbach-Rosenberg; 1,79), Sebastian Wolf (Waidhaus; 1,79), Wolfgang Schultes (Waldershof; 1,84), Sophie Gmeiner (Mähring; 1,94), Christoph Ertl (Waldthurn; 1,99), Stefan Heigl (Kallmünz; 1,99), Michael Pirner (Königstein; 2,04), Luca Lang (Schirmitz; 2,09), Matthias Werner (Neualbenreuth; 2,09), Hannes Kellner (Pullenreuth; 2,34), Christoph Würth (Pirk; 2,39), Manuel Kummer (Amberg; 2,49) und Manuel Raps (Erbendorf; 2,49).



Des Weiteren wurden die Absolventen mit "Vorbildlicher Berichtsheftführung" ausgezeichnet: Wolfgang Amschl, Christoph Kellner, Sebastian Popp, Matthias Werner und Fabian Wührl. Die Freisprechungsfeier endete traditionell mit der "Bayern-Hymne." (njn)

Mit einem Marsch eröffneten die "Heusterzmusikanten" die Freisprechungsfeier. Siegfried Kiener führte vor Vertretern der Ausbildungsbetriebe sowie aus den Bereichen Landwirtschaft, Wirtschaft und Politik aus, dass von den 48 Absolventen 31 ihren Berufsabschluss in der regulären Erstausbildung erhielten. Weitere 17 hatten vorher einen anderen Beruf erlernt und das "Bildungsprogramm Landwirt" zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung genutzt. "Der heutige Abschluss wird gleichzeitig zu einem Neustart in die weitere berufliche Fortbildung", betonte er.Übereinstimmend würdigten die Grußwortredner die Wichtigkeit der Landwirtschaft. "Ich bin stolz und glücklich, dass wir nicht nur im Landkreis Tirschenreuth, sondern in der gesamten nördlichen Oberpfalz einen stolzen Bauernstand haben, der überdurchschnittlich zur Wertschöpfung in der Region beiträgt", stellte Landtagsabgeordneter Tobias Reiß fest. Für ihn habe die Landwirtschaft eine große Bandbreite. Am Beispiel der Straußenfarm von Matthias Frank in Mitterhof zeigte er auf, dass dieser Betrieb mit dem Sozialteam in Tirschenreuth zusammenarbeiten möchte, um für psychisch kranke Menschen Möglichkeiten zu schaffen. "Die Landwirtschaft ist eine starke Säule in der Region und die Landwirte sind das Fundament." Die Absolventen hätten sich für diesen Beruf und damit auch für ihre Heimat entschieden.Stellvertretend für den Landkreis Neustadt, dem Landkreis Amberg-Sulzbach und die Stadt Weiden ergriff Tirschenreuths Landrat Wolfgang Lippert das Mikrofon. Er ging darauf ein, dass auch die Landwirtschaft mehr denn je auf hervorragend ausgebildete Fachkräfte angewiesen sei. Die Landwirtschaftsschule vermittle nicht nur Grundwissen, sondern zudem Handlungs- und Entscheidungskompetenz für eine erfolgreiche Betriebsführung. Lippert sprach die Probleme der Globalisierung, der Kontingentierung, der Bürokratie und des Kostendrucks in der Landwirtschaft an. "Daher gilt es für den künftigen Hofnachfolger mehr als früher, ökonomische Herausforderungen anzunehmen und ökologischen und gesellschaftlichen Zwängen gerecht zu werden.""Sie haben sich qualifiziert und die Grundlage geschaffen, dass sie ihren Betrieb erfolgreich führen", merkte Bürgermeister Hans Donko an. Als Vorsitzender der Steinwald-Allianz stellte er kurz die Öko-Modellregion Steinwald vor, die sich mit der Bio-Landwirtschaft beschäftigt. "Vielleicht ist das für den einen oder anderen Landwirt eine Möglichkeit, erfolgreich am Markt zu sein.""Landwirt ist für mich der schönste Beruf in der Welt", beteuerte der Kreisobmann des Bauernverbandes, Elly Eibisch. Landwirte arbeiteten in der Natur, mit Tieren, gestalteten die Kulturlandschaft und ernährten die Bevölkerung." Er warb dafür, dass sich die frischgebackenen Landwirte in Ehrenämtern, nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich, einbringen."Im Großen und Ganzen: Passt scho!" So fasste Landwirtschaftsmeister Werner Wendl, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, die Ergebnisse der Abschlussprüfung zusammen. "Von 69 Prüfungsteilnehmern haben 65 die Prüfung erfolgreich abgeschlossen." Bildungsberater Johannes Völkl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aus Weiden ging auf Inhalte der Prüfungen ein. Einen besonderen Dank sprach er dabei den Prüfungsbetrieben aus, die den praktischen Teil übernahmen. Im Einzelnen waren dies das Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Milchviehhaltung in Almesbach sowie die beiden landwirtschaftlichen Betriebe Ralf Schieder in Klobenreuth und Martin Fütterer in Sassenhof.