Graffiti in der Kemnather Straße

Vermischtes Erbendorf

08.07.2017

5

0 08.07.2017

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag eine Hausmauer in der Kemnather Straße beschmiert. Das meldet die Kemnather Polizei. Der Schaden an dem Wohnanwesen soll sich demnach "auf mehrere hundert Euro" belaufen.

Zwischen Donnerstag, 21 Uhr, und Freitag, 4.30 Uhr, verewigte sich der unbekannte Sprayer in grüner Farbe an der Wand. "Deutlich zu erkennen war die in der Schmierschrift enthaltene Zahl "3"" heißt es im Polizeibericht zum Aussehen der Schmiererei. Hinweise erbitte die Polizeiinspektion Kemnath, Telefon 09642/92030.