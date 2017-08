Vermischtes Erbendorf

09.08.2017

0 09.08.2017

Königlicher Glanz im Heimat- und Bergbaumuseum. In der Sonderausstellung "175 Jahre Wiederannahme der Bezeichnung Stadt" ist die Bewilligung mit dem Randsignat und der Unterschrift König Ludwigs I. zu sehen.

Besonderes Protokoll

Ein Haus voll Geschichte

Signale und mehr



Stolz ist das Museum auf die Modellanlage der Lokalbahn Erbendorf-Reuth mit dem "Erbendorfer Bockl", der im HO-Maßstab seine Runden dreht. "Die Proteste über die Aufhebung des Personenverkehrs auf der Strecke im Jahre 1972 haben wir museal aufgearbeitet", merkte Klöble an. Bahnverkehrszeichen, Signallichter und vieles mehr runden die Ausstellung ab.

"Neben den Dauerausstellungen sind uns auch die wechselnden Sonderausstellungen wichtig", bestätigte Klöble. Dazu gehörten zu aktuellen Anlässen Ausstellungen über die Erbendorfer Stadtbrände, über die örtliche Feuerwehr, den 130. Geburtstag des Chronisten Joseph Höser und viele andere. Gezeigt wurde in diesem Rahmen bereits mehrmals eine umfangreiche Schmetterlingsausstellung aus der eigenen Sammlung. "Aktuell läuft die Sonderausstellung 175 Jahre Wiederannahme der Bezeichnung Stadt."

Zusammen mit den Dauerausstellungen wird Stadtgeschichte erlebbar. An diesem Sonntag hat das Museum von 14 bis 16 Uhr geöffnet."Seine Majestät der König haben dem in neuerer Zeit als Markt bezeichneten Orte Erbendorf ... die Wiederannahme der früher geführten Bezeichnung als Stadt huldvollst zu bewilligen geruht." So stand es am 21. Juni 1842 in der Entschließung des Ministeriums des Inneren.Auf ein Ersuchen des Magistrats hin bewilligte König Ludwig I. von Bayern mit Schreiben vom 6. Juni 1842 dem damaligen Markt Erbendorf die Wiederannahme. Das Randsignat des Königs datiert Rom, den 6. Juni 1842. "Das Randsignat mit der Unterschrift des Königs ist in unserer Sonderausstellung zu sehen", sagt Museumsleiter Manfred Klöble voller Stolz.Ergänzt wird die Ausstellung mit Urkunden, in denen Erbendorf mal Stadt, mal Markt ist. Aber auch Siegel und Siegelabdrucke wie das alte große Stadtsiegel aus der ersten Hälfe des 16. Jahrhunderts zählen dazu, Für Klöble selbst ist vor allem ein Protokoll der Festsitzung des Stadtrats zur 100. Wiederkehr der Stadterhebung vom September 1942 interessant. "Der Zweite Weltkrieg war voll im Gange und beim Lesen der Zeilen kann man sich direkt hineindenken in die damalige Stimmung.""Übrigens erhielt der damalige Bürgermeister anlässlich der Feier eine Plakette des Deutschen Städtetages mit dem Bildnis des Politikers und Staatsmannes Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom und zum Stein überreicht", so der Museumsleiter. Dieses Exponat ist ebenfalls in der Sonderausstellung zu sehen. "Denn die Nationalsozialisten wollten von Stein auch für sich vereinnahmen", wusste Klöble."Wir haben nicht nur Geschichte im Haus, auch das Haus selbst hat eine abwechslungsreiche Geschichte", stellt Museumsleiter Klöble fest. Seit Urzeiten ist hier die Schule untergebracht. War es zuerst nur Schule, wurde das Gebäude 1663 Simultanschulhaus. 1796 fiel es einem Stadtbrand zum Opfer. Ab 1860 wurde das Gebäude als katholische Schule weitergeführt und nach Norden hin erweitert."Viele wissen es nicht, aber in diesem Haus ging der Komponist Max Reger in seinen Jugendjahren ein und aus", so Klöble. Denn ab den 1880er Jahren wohnte hier sein Onkel, der Oberlehrer Theodor Roll, der 1899 Ehrenbürger der Stadt wurde. "Im Heimatmuseum wurde am 13. September 1890 der spätere Chronist und Heimatforscher Josef Höser geboren." Denn mit Mutter Anna Höser wohnte hier eine weitere Mieterin."Zu den Themen des Museums zählt einfach die Geschichte der Stadt", stellte Klöble fest. So der über Jahrhunderte betriebene Bergbau. Die Dauerausstellung zeigt zahlreiche Exponate aus der Bergwerkszeit von der Spitzhacke bis zum Carbit-Brenner sowie Anlagepläne des Bergwerks. Achat, Jaspis, Kristalle und Gold. In die Welt der Edelsteine und, auf den ersten Blick normale Steine entführt den Besucher die umfangreiche Gesteinssammlung. "Für Mineralogen ist unsere Sammlung eine Fundgrube", weiß der Leiter.Vom historischen Webstuhl bis zu Gerber-Werkzeugen werden Einblicke in Handwerksberufe gezeigt. Auch eine Rekonstruktion der Schmiede vom "Banrucker-Schmied" befindet sich im Museum. "Zurück in ihre Kindheit versetzt fühlen sich manche Besucher beim Tante-Emma-Laden." Hier finden sich noch alte Erdal- und Odol-Produkte oder alte Werbetafeln.Klöble verriet auch schon den Inhalt der nächsten Sonderausstellung, die im Oktober eröffnet wird. "Es geht um die Flucht und Vertreibung zum Kriegsende 1945 und den Neubeginn Stadt." Obwohl das Heimat- und Bergbaumuseum nur am zweiten Sonntag jeden Monats geöffnet hat, fanden in den zurückliegenden Jahren viele Besucher den Weg dorthin. Denn Sonderführungen sind nach Vereinbarung jederzeit möglich.Neben den üblichen Öffnungszeiten ist das Museum bis Ende September auch jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr geöffnet.