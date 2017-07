Irgendwo in der Nordoberpfalz

Vermischtes Erbendorf

16.07.2017

Den Aufenthaltsort hält der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB) geheim, über das Befinden der kleinen Habichtskäuze gibt der Erbendorfer Naturschutzverein gerne Auskunft.

"Sie sind gesund und vertragen sich gut", heißt es auf der VLAB-Homepage unter diesem Bild. Täglich stehen fünf Liter frisches Quellwasser und Mäuse auf dem Speiseplan. An einer sogenannten Mäuseburg können die Vögel das Jagen üben. In spätestens zwei Wochen müssen sie es können, um in Freiheit zu überleben.