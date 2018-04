Vermischtes Erbendorf

03.04.2018

5

0 03.04.2018

Harald Morgenstern heißt der neue Vorsitzende des Aero-Clubs. Auch die Posten des Stellvertreters und des Kassiers wurden neu besetzt.

Bei der Jahreshauptversammlung am Flugplatz in der Schweißlohe standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Bis auf den Schriftführer wurden alle Posten neu vergeben. Die Mitglieder gaben sich in der Zusammenkunft auch eine neue Satzung.Ein Umbruch war im Aeroclub angesagt. Vorsitzender Hans Fischer, zweiter Vorsitzender Dietmar Schiemann und Kassier Klaus Linkel stellten sich nicht mehr zur Wahl. Die Führung übernimmt künftig Harald Morgenstern, sein Stellvertreter ist Mario Fürst und als Kassier fungiertSebastian Kühlein. Alle Führungskräfte wurden mit deutlicher Zustimmung der Vereinsmitglieder in ihre Ämter gewählt wurden.Gemeinsam mit dem wiedergewählten Schriftführer Bernhard Schraml werden die "Neuen" in den kommenden drei Jahren die Geschicke des Aeroclubs lenken und bei Entscheidungen für eine "sichere Landung" sorgen.Auf der Tagesordnung stand auch unter anderem die Verabschiedung einer neuen Vereinssatzung, da die bisherige aus den 1950er Jahren stammte und somit nicht mehr zeitgemäß war. Vereinsmitglied Egolf Biscan aus Regensburg hatte sich intensiv mit dem Regelwerk auseinandergesetzt und sein Fachwissen bei der Ausarbeitung eingebracht.