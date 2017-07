Vermischtes Erbendorf

24.07.2017

Der Gewerbering Erbendorf berät über seine neue Internetpräsenz. Die ausführende Firma macht den Verantwortlichen klare Ansagen.

Plan: Einkaufsportal

"Marke Erbendorf"

Neuwahlen Turnusgemäß wurde ein Teil des Vorstandes gewählt. In den Ämtern bestätigt wurden Josef Bollmann als Vorsitzender und Siegfried Tretter als Schriftführer. Beisitzer sind Friedrich Kohr, Ingo Greitzke, Doris Wittmann, Hans-Joachim Schinner und Jochen Neumann.



Abschließend wies Vorsitzender Bollmann darauf hin, dass für dieses Jahr noch ein Informationsabend zum Thema Energie, Strom und LED geplant sei. "Sicherlich interessant für die örtlichen Betriebe." (njn)

"Wir wollen demnächst mit einer neuen Internetpräsenz auftreten." Das kündigte Vorsitzender Josef Bollmann bei der Jahreshauptversammlung des Gewerbevereins an. Bürgermeister Hans Donko betonte, dass der Gewerbeverein ein Gewinn für Erbendorf sei. Neuwahlen standen für einen Teil des Vorstandes an.Im Cafe Kohr informierte Vorsitzender Josef Bollmann über die neue Internetpräsenz des Gewerbevereins. "Eine neue Homepage alleine bringt einen nicht weiter", stellte Marco Vollath von der ausführenden Firma Advance-Media fest. "Die Seite muss einen Mehrwert für den Benutzer haben."Dementsprechend werden jetzt nach Bollmann die Inhalte der neuen Seite zusammengestellt. "Natürlich optimiert für PC, Tablet und Smartphone." Bis Ende August soll alles fertig sein.Des Weiteren hat der Vorsitzende die Vision, mittelfristig für Erbendorf ein Einkaufsportal im Internet auf die Beine zu stellen. "Während des Tages kann online bestellt werden, am Abend wird die Ware dem Kunden zugestellt", so die Vorstellung. "Doch da liegt noch eine Menge Arbeit vor uns."In seinem Rechenschaftsbericht blickte der Vorsitzende auf Aktionen zurück. Dazu zählte er den traditionellen Osterzopf, die Weihnachtsverlosungsaktion sowie den durch den Verein aufgelegten Veranstaltungskalender, der sich großer Beliebtheit erfreue."Gut angenommen werden unsere Geschenkgutscheine", stellte Bollmann weiter fest. Dennoch sei ein gewisses Potenzial zum Ausbau dieses Systems vorhanden. "Wir denken unter anderem daran, die Akzeptanzstellen in der Stadt zu erhöhen."Positiv bewertete Vorsitzender Bollmann den "Tag der offenen Tür" im Gewerbepark im Mai dieses Jahres, der von den dortigen Betrieben initiiert worden ist. "Schade nur, dass der Gewerbeverein nicht involviert war", merkte er hierzu an.Bürgermeister Hans Donko betonte, dass der Gewerbeverein für die Stadt wichtig sei. "Hier können Interessen gebündelt und gemeinsame Aktionen gestartet werden, um die Marke Erbendorf bekannter zu machen." Donko sprach den Mitgliedern seinen Dank für die Beteiligung am Bürgerfest aus.