Vermischtes Erbendorf

02.06.2017

Die Rettungskette arbeitet reibungslos: Weil Ersthelfer und Rettungskräfte schnell und kompetent zupacken, erhält eine verletzte Motorradfahrerin rasche Hilfe. Und doch bleibt ein Nachgeschmack: Wieder machen Gaffer den Einsatzkräften das Arbeiten schwer.

Ungeniert zückten Jugendliche am Donnerstagabend in der Bahnhofstraße ihre Smartphones, um das Geschehen zu filmen, Neugierige liefen den Rettungskräften regelrecht zwischen den Füßen herum und mussten aufwendig abgedrängt werden. Zuvor war gegen 18.20 Uhr ein 25-jähriger Erbendorfer mit seinem BMW in der Bahnhofstraße stadteinwärts unterwegs und wollte nach links zum Raiffeisenmarkt abbiegen. Dabei übersah er eine 34-Jährige aus Kemnath, die mit ihrem BMW-Motorrad stadtauswärts fuhr.Die beiden Fahrzeuge krachten frontal ineinander. Durch die Wucht des Anstoßes wurde die Kradfahrerin über das Auto auf den Gehsteig geschleudert, wo sie mit mittelschweren Verletzungen liegen blieb. Sofort eilten Passanten herbei, setzten einen Notruf ab und leisteten vorbildliche Erste Hilfe. In kürzester Zeit war auch das Einsatzfahrzeug der Organisierten Ersten Hilfe (OEH) vor Ort, deren Helfer bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Verletzte versorgten. Anschließend kümmerte sich der Notarzt um die Frau, bevor sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportierte.Am Motorrad entstand durch den Zusammenstoß wirtschaftlicher Totalschaden, das Auto wurde an der Frontseite erheblich deformiert. Der Gesamtschaden dürfte bei rund 8000 Euro liegen. Der Autofahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, darf aber seinen Führerschein nach Rücksprache mit der diensthabenden Staatsanwältin vorerst behalten. Die Verkehrsregelung während der Unfallaufnahme und die Fahrbahnreinigung übernahm die Feuerwehr Erbendorf.