03.04.2018

Osterschinken, Sachpreise und viele, viele Ostereier. All das gab es beim Ostereierschießen des Schützenvereins Einigkeit 1862 Naabberg zu gewinnen. Schützenmeister Alois Helgert freute sich über die große Teilnehmerzahl beim Wettkampf. Die Schützen gingen am Bergwerk mit Luftgewehr und Luftpistole in Stellung. Bei einem "Achter-Schuss" gab es ein Osterei zu gewinnen, bei einem "Zehnerschuss" bereits zwei Ostereier. Ein Nachkauf an Schüssen war möglich. Gut 200 Eier wurden so innerhalb kurzer Zeit von den Teilnehmern "erschossen." Neben dem normalen Schießen auf die Ringscheibe bestand auch die Möglichkeit, drei Schüsse auf eine verdeckte Jux-Scheibe, eine umgedrehte Glücksscheibe, abzugeben. Als Hauptpreis in den einzelnen Kategorien winkten jeweils ein Osterschinken sowie zahlreiche Sachpreise, die von Andreas Wittmann und Helmut Drechsler gesponsert wurden. Die besten Schützen waren bei den motivierten Schülern Korbinian Donenko, Jona Malchau und Fabian Beer. Bei den Erwachsenen: Sascha Helgert, Bernhard Beer und Thomas Glaser. Bei den Senioren hatten Lilo Schraml, Sieglinde Klose und Gerhard Klose die Nase ganz vorne. Bild: njn