Vermischtes Erbendorf

02.01.2018

Der Schachclub Erbendorf schlägt überraschend Luhe-Wildenau mit überzeugenden 4,5:3,5 Punkten. Damit gelingt ein wichtiger Prestige-Sieg. In der Saisonmitte sichern sich die Steinwaldstädter in der Bezirksliga den Klassenerhalt.

Durch den Erfolg rückt der SC Erbendorf auf Platz drei. Die Überraschung bei diesem Wettkampf war deshalb umso größer, da es in den vergangenen Jahren für die Erbendorfer gegen Luhe-Wildenau noch nie etwas zu holen gab. Regelmäßig setzte es bittere, meist unglückliche Niederlagen.Auch diesmal standen die Vorzeichen für die Schachfreunde aus dem Steinwald schlecht. Denn der Gegner hatte an den meisten Brettern Spieler mit einem teilweise deutlichen Vorsprung bei den Wertungszahlen. Beim Heimspiel im Landhaus Wäldern begann der Wettkampf gleich mit einem Paukenschlag. Denn einer der gegnerischen Spieler musste kurzfristig absagen, so dass kein Ersatz mehr gefunden werden konnte. Damit erhielt der Schachclub Erbendorf einen Punkt kampflos zugesprochen.Das gab Sicherheit, zumal Daniel Kamm an Brett drei bereits nach kurzer Zeit durch einen blitzsauberen Königsangriff seinen Gegner förmlich vom Brett fegte. Nach Remis-Schlüssen von Michael Weiß und Franz Weiß lag Erbendorf zur Mitte des Wettkampfs bereits mit 3:1 in Führung.Doch die Luher hatten nicht die Absicht, sich überrennen zu lassen. Vielmehr stemmten sie sich an den verbleibenden Brettern verbissen der drohenden Gesamtniederlage entgegen. Nicht ohne Erfolg. Denn Christian Andretzkys Position am sechsten Brett war nach einem Figurenopfer seines Gegners ziemlich unklar und Stefan Schramm sah sich an Brett sieben einem heftigen Matt-Angriff ausgesetzt. Als dann auch noch Wolfgang Hoffmann und Dr. Markus Frischholz an den beiden vorderen Brettern unter starken Druck gerieten, spitzte sich die Situation zu.Die Wende leitete schließlich Schramm ein, der es schaffte, sich durch eine findige und präzise Verteidigung den Angriffen seines Gegners zu entziehen und verdient ein Remis einzufahren. Damit fehlte nur noch ein Punkt zu Gesamtsieg. Die Entscheidung sollte am ersten Brett fallen. Hier hatte es Frischholz mit dem nominell deutlich stärkeren Martin Neubauer aus Luhe zu tun. Zunächst war die Partie in ruhigen, strategischen Bahnen verlaufen, ehe der Luher mit einem Bauernhebel zu einem Gegenschlag ansetzte.Plötzlich drohte ein vielversprechender Angriff auf der Grundreihe. Darauf wollte sich der Erbendorfer Spitzenspieler keinesfalls einlassen und drehte den Spieß um. Er opferte kurzerhand einen Bauern, um seinen Figuren Luft zu verschaffen und die Stellung des gegnerischen Königs zu schwächen. Plötzlich entstand eine extrem taktisch geprägte Position. Umringt von ihren mitfiebernden Mannschaftkameraden lieferten sich die beiden Kontrahenten nun einen offenen Schlagabtausch.Einen Fehlgriff von Neubauer nutzte Frischholz eiskalt aus. Durch ein überraschendes Damenopfer in Verbindung mit einer Springergabel zwang er seinen verdutzten Gegner zur Aufgabe. Damit war der Gesamtsieg perfekt. Die Niederlagen von Hoffmann und Andretzky hatten nur noch statistische Bedeutung.