Vermischtes Erbendorf

21.09.2017

0 21.09.2017

Die Stadt Erbendorf will mit dem sogenannten Höfebonus den Ausbau des schnellen Internets in den unterversorgten Gemeinde-gebieten vorantreiben. Der Stadtrat beschließt dafür ein erneutes Förderverfahren nach der bayerischen Breitband-Richtlinie.

"Damit können weitere Zuschüsse von bis zu 890 000 Euro bei einem Fördersatz von 90 Prozent in Anspruch genommen werden", informierte Bürgermeister Hans Donko in der Sitzung am Montagabend.Die Bundesrepublik hat zur Unterstützung des Breitbandausbaus ein Förderprogramm aufgelegt, um Gemeinden die Möglichkeit zu geben, unter anderem Zuschüsse für externe Planungs- und Beratungsleistungen zu erhalten. Dafür hat die Stadt bereits 2016 einen Zuschussantrag gestellt. Vor kurzem nun wurde der Zuwendungsbescheid zugestellt, teilte Donko mit. "Es können bis zu 50 000 Euro für zweckentsprechende Leistungen abgerufen werden, wobei die zuwendungsfähigen Ausgaben komplett übernommen werden."Des Weiteren können Gemeinden seit 1. Juli im Zuge der bayerischen Breitbandförderung, um eine noch höhere Flächendeckung zu erreichen, eine verbesserte Kondition erhalten, den sogenannten Höfebonus. Da die Stadt das Förderverfahren im Breitbandausbau bereits zweimal durchlaufen und die Mittel komplett abgerufen hat, ist es nun möglich, weitere Zuschüsse von bis zu 890 000 Euro bei einem Fördersatz von 90 Prozent in Anspruch zu nehmen."Dafür muss aber das gesamte Förderverfahren nach der Breitbandrichtlinie nochmals absolviert werden", hob der Breitbandpate der Stadt, Oberamtsrat Hubert Wojtenek, hervor. "Der Höfebonus kann aber nur in Anspruch genommen werden, wenn der Förderantrag spätestens am 30. September 2018 gestellt wird und vorher bereits wesentliche Verfahrensschritte durchlaufen sind.""Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen, um unser Gemeindegebiet zu erschließen", forderte CSU-Fraktionsvorsitzender Johannes Reger. Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung, Angebote für eine Gesamtplanung und die Begleitung im Förderverfahren einzuholen und die Leistungen an den Bieter mit dem besten Angebot zu vergeben.

( njn) Mit Einfriedungen beschäftigte sich der Stadtrat in seiner September-Sitzung. Insbesondere ging es darum, den Punkt 5 der Bauvorschrift für das nordöstliche Stadtgebiet "Naabberg" beizubehalten oder im Hinblick auf die Bayerische Bauordnung abzuändern. Mehrheitlich beschloss das Gremium, an der bisherigen Regelung festzuhalten.

Regionalplan: Stadtrat mit Aussagen zur B 299 nicht einverstanden Nach Ansicht der Stadt hat der Ausbau der B 299 am Hessenreuther Berg keine Umweltauswirkungen. Damit widersprach das Gremium zum wiederholten Mal der entsprechenden Aussage im Regionalplan Region Oberpfalz-Nord. Eine entsprechende Stellungnahme zur 27. Änderung wurde formuliert.



Bei der Fortschreibung des Kapitels B IX "Verkehr" hat die Kommune erneut Gelegenheit, sich im ergänzenden Beteiligungsverfahren zu äußern. Die bereits in der Februar-Sitzung formulierte Stellungnahme bezüglich des Radverkehrs - Lückenschluss und Ausbau des Fichtelnaabradwegs zum Waldnaabtalradweg zwischen Erbendorf und Windischeschenbach - sowie des Luftverkehrs - Segelfluggelände Schweißlohe als Zentrum für den Segelflugsport - wurden in der Fortschreibung berücksichtigt.



"Nicht berücksichtigt wurde hingegen der Widerspruch der Stadt hinsichtlich der voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Ausbaus der B 299 am Hessenreuther Berg", sagte Bürgermeister Hans Donko. Denn im Abschnitt 4 "Straßenverkehr" unter Ziel 4.1 "Verbesserung des Anschlusses des Landkreises Tirschenreuth an die Bundesautobahn A 9" werden die Folgen für die Schutzgüter Landschaftsbild und Biologische Vielfalt weiterhin als sehr negativ bewertet.



"Die neue Straße ist kein Bau auf grüner Wiese, sondern orientiert sich an der bisherigen Trasse", erklärte Donko dazu. Daher seien die Auswirkungen auf die Umwelt gering. Der Stadtrat beschloss, den in der Fortschreibung aufgeführten Umweltauswirkungen energisch zu widersprechen. (njn)

Diese lautet: "Als straßenseitige Einfriedung sind nur Holzlattenzäune mit innenliegenden Säulen, höchstens 1 Meter hoch, einschließlich eines maximal 20 Zentimeter hohen Betonsockels zulässig. Für die seitlichen und rückwärtigen Einfriedungen sind außerdem verzinkte oder kunststoffbeschichtete Maschendrahtzäune in grauen oder grünen Farbtönen mit Heckenhinterpflanzung gestattet, maximal 1,30 Meter hoch. Die Einfriedungen sind dem Gelände anzupassen und in Höhe und Gestalt mit den benachbarten Einfriedungen möglichst abzustimmen. Unzulässig sind Mauern sowie sonstige geschlossene Wände und Rohrmatten."Bürgermeister Hans Donko merkte an, dass diese Festsetzungen seit Dezember 1991 in Kraft sind. Im Hinblick auf die Änderungen der Bayerischen Bauordnung vom 1. Januar beziehungsweise 1. Juli 2013, wonach die zulässige Höhe von Grundstückseinfriedungen maximal zwei Meter betragen darf, stand es ihm zufolge an, darüber im Stadtrat zu entscheiden.CSU-Fraktionsvorsitzender Johannes Reger plädierte in der Diskussion dafür, die gesetzliche Regelung zu übernehmen. "Denn die Abgrenzung von Grundstücken ist nicht immer einfach." Für die SPD stellte Klaus Gredinger fest, dass sich die Fraktion lange mit dem Thema beschäftigt habe. "Letztendlich sind wir zu dem Schluss gekommen, die bisherige Regelung nach Punkt 5 der Bauvorschrift beizubehalten."Dr. Hans Rose von den Freien Wählern schloss sich der Argumentation der Genossen an. "Wir sollten die neuen Freigrenzen des Gesetzes nutzen", empfahl dagegen CWL-Fraktionsvorsitzende Sonja Heindl. Mehrheitlich entschieden sich die Mitglieder des Stadtrats schließlich aber für die Beibehaltung der bisherigen Regelung.

Mit einem Vorschlag ergriff Stadtrat Dr. Hans Rose (Freie Wähler) in der Stadtratssitzung das Wort: Er regte einen Defibrillator für Wildenreuth an und stieß dabei bei Bürgermeister Hans Donko grundsätzlich auf Zustimmung. Doch sollte das Thema in einer der nächsten Sitzungen ausführlich besprochen werden, erklärte der Rathausschef.

Seine Anregung begründete Rose damit, dass Wildenreuth von Erbendorf doch "einige Minuten" entfernt sei. Der in der Steinwaldstadt ansässige BRK-Rettungsdienst und auch die Organisierte Erste Hilfe hätten in die Altgemeinde eine weitere Anfahrt als in die anderen Ortsteile. Die Kosten eines Defibrillators bezifferte er auf rund 2000 Euro, die durch die Stadt finanziert werden sollten. Wartung und Pflege könnte die Feuerwehr Wildenreuth übernehmen.