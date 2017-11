Vermischtes Erbendorf

30.11.2017

Wildenreuth/Weiden. Kontakte ins Nachbarland Tschechien und internationale Jugendbegegnungen sind fester Bestandteil der Arbeit bei der Evangelischen Jugend im Dekanat Weiden. Nun wird dort das Thema der Versöhnung über Grenzen hinweg aufgewertet. "Wir konnten eine ganze Stelle für Jugendarbeit rund um Gedenken und Versöhnung schaffen", freut sich Dekan Wenrich Slenczka.

Diesen Freitag heißt es deshalb Ahoj und Hallo für Tanja Fichtner. In den kommenden drei Jahren ist die Wildenreutherin verantwortlich für Projekte wie die Bonhoeffer Jugendnacht. Sie wird Deutsch-Tschechische Kindergartentage anbieten, mit Jugendlichen einen "Grenzgang im Niemandsland" entlang der Deutsch-Tschechischen Grenze unternehmen und sich mit den Folgen der Vertreibung im Nationalsozialismus auseinandersetzen. Alles mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, welche großen Chancen in ethnischer, sprachlicher und gesellschaftlicher Vielfalt liegen."Der Wert anderer Länder und Sitten kann nur in der Begegnung erfahren werden. Das ist die Antwort auf Radikalisierung und nationalen Egoismus", betont Dekanatsjugendreferent Thomas Vitzthum. Die evangelische Jugendarbeit sehe es als ihren christlichen Auftrag an, jungen Menschen dazu Lernerfahrungen zu ermöglichen. Wichtige Partner dabei sind die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und die kleine Gemeinde der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder in As (Tschechien). Dort wurde extra eine Teilzeitstelle geschaffen, um den Kontakt ins Nachbarland zu intensivieren. Möglich ist das, weil die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern Geld in die Hand nimmt, um für zunächst drei Jahre eine halbe Projektstelle zu fördern. "Hier steht die Arbeit rund um die Gedenkstätte in Flossenbürg im Mittelpunkt", erläutert Slenczka. Die andere Hälfte der Kosten werde durch das EU-Programm "Ziel ETZ 2014 bis 2020 für grenzüberschreitende Jugendarbeit finanziert.Fichtner ist gespannt auf vielfältige Begegnungen an ihrer neuen Arbeitsstelle. Die 36-Jährige spricht Russisch und Tschechisch. Gleich nach dem Abitur absolvierte sie ein internationales Freiwilligenjahr in Minsk (Weißrussland). Diese prägende Erfahrung bestimmte ihre Zukunft. Nach dem Studium der Slawistik und Politikwissenschaft war sie fast fünf Jahre lang für die Jugendarbeit des Goethe-Instituts in Kasachstan zuständig. "In dieser Zeit habe ich viele internationale Jugendbegegnungen organisiert und geleitet."Mittlerweile lebt sie mit Ehemann und zwei kleinen Töchtern wieder in der Oberpfalz. Dass sie ihre Erfahrungen bei der neuen Projektstelle einbringen darf, freut sie sehr. "In meinen Jahren in Mitteleuropa und Zentralasien war es meine liebste Aufgabe, deutsche Gäste, Jugendgruppen und Kursleiter in meiner Wahlheimat zu empfangen, Verständnis zu wecken und gute Begegnungen zu ermöglichen." Nun freue sie sich darauf, in ihrer Heimat Gastgeber sein zu dürfen.