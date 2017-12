Vermischtes Erbendorf

27.12.2017

Zum Schutz der Umwelt und Gesundheit oder aus Rücksicht auf Tiere auf das Silvesterfeuerwerk verzichten? Davon hält der Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB) nichts. "Für mich grenzt das alles an Realsatire", sagte Vereinschef Johannes Bradtka am Mittwoch in Erbendorf (Kreis Tirschenreuth) laut Mitteilung.