Wanderer über dem Nebelmeer

Vermischtes Erbendorf

11.01.2018

11.01.2018

Was war das für ein herrlich sonniger Mittwochnachmittag. Bei Ihnen war das Wetter trüb und grau? Dann wären Sie mal besser in Richtung Steinwaldkamm aufgebrochen, so wie es der Friedenfelser Siegfried Steinkohl getan hat. Der Weg hinauf zum Oberpfalzturm am Gipfel der Platte führte gleichzeitig heraus aus dem Nebel und hinein in klare Luft mit bester Sicht: "Während unten in den Tälern eine dicke Nebelsuppe waberte, war oben der Himmel strahlend blau und bot herrliche Fernsicht", beschreibt Steinkohl sein Erlebnis. Die Gipfel des Fichtelgebirges scheinen in der klaren Luft zum Greifen nah: der Schneeberg ebenso wie die Doppelgipfel der Kösseine. Bild: sdr