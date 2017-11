Vermischtes Erbendorf

30.11.2017

Zum zweiten Mal verwandelte sich die Aula der Grund- und Mittelschule in eine weihnachtliche Wichtelwerkstatt. Eltern, Kinder und die Teams von Kinderkrippe, Kinderhort und Kindergarten Kunterbunt haben sich ins Zeug gelegt, gebastelt, geklebt, gemalt und einen Weihnachtsbasar auf die Beine gestellt. Das Organisationsteam rund um die Einrichtungsleiterinnen Laura Köchert, Martina Lochner und Sabine Schöpf-Schreiber hat dabei an alles gedacht. Im Angebot gab es kleine Geschenke, Christbaumschmuck, Dekoartikel und vieles mehr. Natürlich durften auch Glühwein und Bratwürste nicht fehlen. Nur das geplante Ponyreiten musste leider aufgrund des regnerischen Wetters ausfallen. Zum Glück wasserfest war aber der Weihnachtsengel, der am späten Nachmittag dem Basar einen Besuch abstattete und die Wunschzettel der Kinder entgegennahm. Diese werden selbstverständlich an das Christkind weitergeleitet. Bild: ckl