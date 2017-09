Wirtschaft Erbendorf

03.09.2017

17 Jugendliche starten in der Porzellanfabrik Seltmann Weiden ins Berufsleben. Davon werden 4 junge Einsteiger ihre Ausbildung im Werk Erbendorf durchlaufen. Insgesamt hat das Unternehmen mit den Neuen nun 51 Auszubildende.

Weiden/Erbendorf. Am Standort Erbendorf hießen Betriebsleiter Christian Günthner, Betriebsratsvorsitzende Christa Kropf sowie die Ausbilder Andreas Hoffer und Roland Mihl die jungen Kollegen willkommen. Im Werk Erbendorf entschieden sich Benjamin Ebeling und Marco Eckert für eine Stelle zum Industriemechaniker für Instandhaltung. Verena Bartl und Nicolas Ziegler durchlaufen eine Ausbildung zum Energieelektroniker für Betriebstechnik.Nach der Begrüßung am Standort Weiden durch Geschäftsführer Josef Kallmeier, Betriebsleiter Franz Fahrnbauer, Betriebsratsvorsitzenden Alonzo Mention, die Ausbilder Reinhold Bösl, Thomas Voit und Hans-Werner Schmucker, EDV-Abteilungsleiter Bernhard Rieß und Sigrid Lang, wurden die jungen Leute durch den Betrieb geführt. Sigrid Frank, Hanna Mathes, Thomas Portner, Linus Sauer, Maximilian Schell und Maximilian Steiner haben sich für eine Ausbildung zur/zum Industriekauffrau/-mann entschieden. Tim Trottmann tritt seine Ausbildung zum Informatikkaufmann an.Industriekeramiker für Dekorationstechnik werden Anika Brosinski und Melissa Leuchtmann. Thomas Paul und Lukas Pilz absolvieren eine Lehre zum Energieelektroniker für Betriebstechnik. Chamkhi Mones und David Weig werden zum Industriemechaniker für Instandhaltung ausgebildet.Als einer der größten Arbeitgeber in der Region sei Seltmann bestrebt, die Neuankömmlinge nach erfolgreicher Abschlussprüfung fest zu übernehmen, hieß es bei der Begrüßung.