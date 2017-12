Wirtschaft Erbendorf

Weiter auf Erfolgskurs präsentierten sich die SAP- Ingenieure von IGZ. Das europaweit marktführende, auf SAP-Software für Logistik- und Produktionsanlagen spezialisierte IT-Unternehmen wächst und gedeiht.

Falkenberg/Erbendorf. Bei ihrer Weihnachtsfeier in der Stadthalle Erbendorf hörten die über 400 Gäste von einer ausgezeichneten Auftragslage für das kommende Jahr. Mittlerweile zählt IGZ mit den Werken Falkenberg und Erbendorf bereits rund 350 Mitarbeiter.Langjähriger Bereichsleiter Thomas Kraus ließ die Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren: Auch 2017 konnten wieder über 30 SAP-Logistikprojekte bei namhaften Kunden wie zum Beispiel bei der Kulmbacher Gruppe, dem Walzenhersteller Hamm, dem bekannten Maschinenbauer Trumpf oder dem Chemie-Unternehmen BASF erfolgreich abgeschlossen und diese als zufriedene IGZ-Referenzkunden gewonnen werden.Auch für das Jahr 2018 berichtete Kraus von einer ausgezeichneten Auftragslage für IGZ. Der Bereichsleiter dankte allen Mitarbeitern für die im vergangen Jahr erfolgreich realisierten Projekte und ließ dafür symbolisch einen Danke-Luftballon steigen. IGZ wird auch 2018 kontinuierlich weiterwachsen und plant, erneut etwa 60 Mitarbeiter einzustellen: Erfahrene IT- und SPS-Projektleiter sowie Software- und SPS-Entwickler, aber auch wieder rund 15 Auszubildende sowie Hochschulabsolventen technischer Studiengänge.Dafür wurde auch der Standort Erbendorf 2017 nochmals erweitert. Ab Januar 2018 wird in neuen, hochmodernen Räumen Platz für 50 weitere SPS-Fachkräfte geschaffen. Derzeit realisiert IGZ große Projekte bei namhaften Unternehmen und Konzernen wie Hoffmann Werkzeuge, Nürnberg, Winkler Fahrzeugteile Wien, Hilcona Lichtenstein und Lavera Naturkosmetik, Hannover. Regional werden bedeutende Unternehmen wie Hamm, Mehler, Rehau, Kulmbacher, Rosenthal und Conrad Electronic von den Falkenberger IT- und Logistik-Spezialisten betreut. IGZ-Gründer Johann Zrenner und Wolfgang Gropengießer freuten sich gemeinsam mit Geschäftsführer Christian Mattes und Alfred Meyer ganz besonders über die zahlreichen langjährigen, verdienten Mitarbeiter mit 10- und 20-jähriger Firmenzugehörigkeit. "Mit dieser Ehrung möchten wir Ihnen für das langjährige Engagement danken", hoben Gropengießer und Mattes hervor.