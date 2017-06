Eschenbach/Tremmersdorf. Für ein Jahr dürfen sie den Titel tragen: Beim Freundschafts- und Königsfischen ermittelte der Sportanglerverein (SAV) seine neuen Fischerkönige. An der Creußen in Tremmersdorf wurde dabei am Wochenende kräftig gefeiert: Die Sportangler hatten zu ihrem traditionsreichen Fischerfest geladen und erfreuten sich eines guten Zuspruches. Es herrschte Festtagsstimmung.

Rege Plaudereien

Beliebte Fischpflanzerln

Bereits beim Dämmerschoppen am Samstag gesellten sich viele Besucher zu den Anglern, die sich für das Königsfischen anmeldeten. Dieser Höhepunkt im Jahresgeschehen des SAV begann am Sonntagmorgen um fünf Uhr. Neben den Fließgewässern Creußen und Haidenaab waren die Vereinsgewässer Heindlweiher (Trabitz), Neuweiher (Neustadt am Kulm) und Dorfweiher (Filchendorf) jeweils fünf Stunden lang für den Wettbewerb frei gegeben. 55 Mitglieder nahmen daran teil.Um 10.15 Uhr trafen die ersten Angler mit kleinen und größeren Behältern ein, lieferten ihren Fang zum Abwiegen ab und nutzten die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. Auch der störende Biber war Thema der regen Plaudereien. Neben großen Mengen an Brachsen kamen mehrere Karpfen und Zwergwelse sowie einige Schleien in das Wiegenetz. Schwergewichte waren Spiegelkarpfen mit 3800, 3010 und 2260 Gramm sowie zwei Graskarpfen mit 4050 und 4060 Gramm. Keiner der 38 erfolgreichen Angler - der Rest der Teilnehmer meldete Fehlanzeige - kam allerdings an das Ergebnis des Fischerkönigs 2016 heran. Manuel Pemp hatte im vergangenen Jahr einen 5835 Gramm schweren Spiegelkarpfen an Land gezogen.Während die letzten Mitglieder zum Wiegeplatz kamen, begann bereits das Schlachten der angelieferten Fische, bei denen Mindestmaße zu beachten waren. Nach dem Abwiegen wurden sie in Behältern zwischengelagert. Einige Angler nahmen das Recht in Anspruch, ihren Fang für die heimische Küche zu verwenden.Insgesamt betrug das Fangergebnis 261 Kilogramm. Damit ist der Verkaufsstand der Sportangler beim Eschenbacher Bürgerfest gesichert. Die aromatischen Fischpflanzerln des Vereins erfreuen sich stets großer Beliebtheit bei den Besuchern. Auch beim Fischerfest herrschte zur Mittagszeit große Nachfrage nach dem vielfältigen Fisch- und Grillangebot. Die Kuchentheke ließ ebenfalls keine Wünsche offen. (Weiterer Bericht folgt)