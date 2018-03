Souverän wickelten Flohmarktteam und Elternbeirat des Kindergartens ihren Frühjahrs- und Sommerflohmarkt ab. Teile der Markus-Gottwalt-Schule glichen einmal mehr einem Warenhaus. Zweieinhalb Stunden schob sich ein großer Kreis von Schnäppchenjägern durch Flur und Aula.

Die erste halbe Stunde war dabei Schwangeren vorbehalten. Sie hatten die Möglichkeit, in Begleitung von Ehemann, Mutter oder Schwester ohne Gedränge zu stöbern. Der Flohmarkt hat sich seit geraumer Zeit zu einem internationalen Treffpunkt gemausert: Auch Unterhaltungen auf Englisch, Türkisch oder Semitisch waren zu vernehmen.Im Altbau der Schule schlenderten die Käufer vorbei an Büchern, CDs und DVDs, Bastelartikeln, Puzzles und Spielen sowie Bobbycars, Schulranzen, Kinderwagen, Jacken, Autositzen, Turnschuhen und Inlinern. In der Aula dominierte Bekleidung. Getrennt nach Ober- und Unterteilen und sortiert nach Größen von 50 bis 176 lag diese auf langen Tischen übersichtlich aus. Wühlen war angesagt.Einer großen Ladentheke glich die Schuhabteilung an der Fensterfront. Der Flur war überaus gut bestückt mit Oberbekleidung, darunter viele Sommerkleider. Bettwäsche, Badesachen und Schlafsäcke ergänzten das Sortiment. Überall standen Helferinnern für Beratungsgespräche bereit. Zur zügigen Abfertigung der Käufer waren vier Kassen eingerichtet. Im Kellergeschoß war nach dem Gedränge Entspannung angesagt. Getränke sowie 42 Kuchen und Torten verlockten zum Durchschnaufen.Nach dem Verkaufsende begann für das Flohmarktteam erneut ein arbeitsintensiver Einsatz. Bis in die Abendstunden hinein war es damit beschäftigt, abzurechnen und Einnahmen zuzuordnen sowie nicht verkaufte Artikel zu sortieren und in die Einlieferungskartons zurückzulegen.Eine weitere Meisterleistung hatte die "grüne Truppe" - das Team trägt stets einheitliche Polohemden - bereits am Vortag geleistet. Galt es doch, die angelieferten Artikel zu erfassen, zu sortieren und verkaufsgerecht auszulegen. Der Dank der Veranstalter gilt der Schule für die Bereitstellung der Räume und den Helfern für ihr großartiges Engagement.