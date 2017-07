Die großen Ferien nahen - Zeit für die Musikschüler, einer breiten Öffentlichkeit ihre Lernerfolge zu beweisen. Nichts eignet sich dafür besser als der Wettstreit in einem fröhlichen Sommerkonzert. In der Aula des Gymnasiums Eschenbach demonstriert die Musikschule im Vierstädtedreieck dabei musikalische Vielfalt.

Piano-Variationen

Musical und ABBA-Hits

Frisch, frei und temperamentvoll spielten und sangen sich die jungen Leute den Schulstress von der Seele. Ermüdungserscheinungen nach einem anstrengenden Schuljahr? Keineswegs. In der Aula des Gymnasiums waren Spiel und Sangesfreude Trumpf. Mit viel Begeisterung stürmten die jungen Damen und Herren der Sommerfreizeit entgegen.Während um das Gymnasium ein Gewittersturm tobte, waren drinnen lieblichere Töne angesagt: Musikalische Feinkost erfüllte die Aula. Unterschiedliche Stile von Klassik bis Rock und Pop gehörten zum sorgfältig ausgewählten Programm von Schulleiter Joachim Steppert. Das Publikum spitzte die Ohren. Selbstbewusst und souverän, unbekümmert und voller Tatendrang musizierten sich die Buben und Mädchen in die offenen Herzen von Mama und Papa, Oma und Opa.Viel musikalische Buntheit versprach der Schulleiter, der auch selbst begleitend in die Tasten griff, dem erwartungsfrohen Publikum. Wie Recht er doch hatte. Besonders die Klaviervirtuosen hatten ihren großen Auftritt. Piano-Variationen prägten das Sommerkonzert. Kompositionen von Ludwig van Beethoven, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin und Johann Strauß bestimmten den Klassik-Teil. Regina Hey, Anne und Christiane Dötsch, Felix Sporrer, Teresa und Lea Trummer, Carina Murr, Theresa Hahn sowie die Zwillingsbrüder Elias und Simon Hesl begeisterten mit Beiträgen wie "Marcia", der Fantasie d-Moll oder "Rosen aus dem Süden".Begleitet von Riita Michelson auf dem Klavier glänzte Geigerin Hanna Specht mit dem Konzert Nr. 5, op. 22 von Friedrich Seitz, Magdalena und Anne Dötsch begeisterten mit dem Konzert G-Dur, 2. Satz des italienischen Komponisten Giovanni Battista Pergolesi. Julia Hahn (Gitarre) zeigte bei "Greensleeves" viel Fingerspitzengefühl und Gitarrist Adrian Ziegler spielte sich mit "Sunburst" von Andrew York, das exzellente Technik voraussetzte, in einen romantischen Morgen hinein. Auf Blockflöte erwarteten Luise Ulrich, David Daniel und Svenja Meinl "Wochenend' und Sonnenschein".Ihnen standen die Vokalsolistinnen und das Ensemble "Sonettes" in musikalischer Leidenschaft in nichts nach. Katharina Diertl schwärmte "Wenn ein junger Mann kommt", Teresa Trummer tanzte zu Klavierbegleitung von Riita Michelson gefühlvoll "in den siebenten Himmel hinein". Mit dem ABBA-Titel "I have a dream" startete die Vokalgruppe - Marie Danzer, Sophia Eckstein, Svenja Meinl und Lea Trummer - romantisch in den Schlussteil des Konzerts. Es folgte ein weiterer Ohrwurm: der Sissi-Song "Ich gehör' nur mir" aus dem Drama-Musical "Elisabeth". Kathrin Groß beschloss den Sommerabend mit dem ABBA-Hit Nummer 1: Betörend und mit melodiöser Strahlkraft erklang "Dancing Queen".Ein schöner Konzertabend ging mit begeistertem Beifall zu Ende. Doch schon lockt ein weiteres musikalisches Schmankerl: Schulleiter Joachim Steppert lud zum Sommerfest der Musikschule am Samstag, 22. Juli, ab 16.30 Uhr in den Pausenhof der Mittelschule Pressath und die angrenzenden Räumlichkeiten ein.