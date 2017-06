(do) Eine märchenhafte Freizeit verbrachten die Ministranten und Pfadfinder der Pfarrei Eschenbach auf dem Campingplatz in Schwand bei Parkstein. "Märchen" hieß auch das Motto des Zeltlagers, das mit einem bunten Programm für viel Abwechslung sorgte.

Unter Leitung von Felix Leipold (Pfadfinderschaft Sankt Georg) und der Oberministrantinnen- und Ministranten Ann-Kathrin Dorner, Teresa Trummer und Ian Miodecki sowie Gemeindeassistentin Eva-Maria Frohmann standen bei der viertägigen Ferienfreizeit Spannung, Abenteuer, Lagerfeuer und selbstverständlich auch das leibliche Wohl im Mittelpunkt des Lagerlebens. Zu den Höhepunkten der Freizeit gehörte zudem ein Gottesdienst mit Stadtpfarrer Thomas Jeschner.Die Kernbotschaft der Predigt handelte vom Miteinander in der Gemeinschaft. Ein Gemeinschaftsgeist könne sich nur entwickeln, wenn sich jeder nach seinen eigenen Kräften bemühe und einbringe. Zu einer echten Gemeinschaft gehöre aber auch ein Leben mit Gott, so der Stadtpfarrer. Insgesamt nahmen 30 Kinder und Jugendliche an der Ministranten- und Pfadfinderfreizeit teil.