"Ich hätte gerne den dritten Vorsitzenden gemacht." Doch damit ist es nichts. Harry Wohlrab bleibt Galionsfigur und Aushängeschild der "Pilots". In der Jahreshauptversammlung des Motorradclubs bestä-tigen ihn die Mitglieder einstimmig für weitere zwei Jahre im Amt.

Dankeschön mit Geld

"50 Helfer im Einsatz"

Wohlrabs organisiertes Zweiradleben begann bereits 1979, als sich nach unverbindlichen Zusammenkünften von Mofa- und Mopedfreunden in einer Art Gründungsversammlung Gleichgesinnte den Namen "The Infernal Pilots" gaben. Erst als 1980 beim Zusammenschluss mit einer weiteren Moped-Clique ein ehemaliges Bienenhaus an der Zufahrt zum "Galgen" zum Clubheim deklariert wurde, gaben sich die Zweiradfahrer den Namen "The Pilots".Bereits damals saß Wohlrab am "Lenker". Ein Sägen an seinem Sitz würde wohl zu einer Palast- - nein, zur Heisl-Revolution führen. Denn diesen Namen trägt das schmucke Vereinsheim seit seinem Bau im Jahr 1995.Auch bei den weiteren Mitgliedern der Führungsmannschaft gab es keine Veränderungen. Ihre Ämter behielten Arthur Heindl (stellvertretender Vorsitzender), Thomas Gröger und Benjamin Müller (Kassiere), Ute Heindl (Sportwartin), Peter Reichert (Schriftführer), Gerhard Klarner und Alfons Preßler (Revisoren).Für die Bereiche Presse/Internet sind Michael König und Nico Störzbach, für das Vereinsheim Florian Burkhard und Hans-Peter Schramm verantwortlich. Beratende Funktion als Beisitzer haben Alfons Dorner, Andreas Gaßl, Jürgen Merkl, Andreas Preßler, Andreas Vichtl, Rosi, Sebastian und Therese Wohlrab sowie Erich Zehrer.Dritter Bürgermeister Klaus Lehl und Michael König, der stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbands, bescheinigten dem Motorradclub und seinen Mitgliedern, ein tragendes Element im gesellschaftlichen Leben der Stadt zu sein. Beide dankten dafür mit Geldpräsenten.Wie sehr die "Pilots" im Eschenbacher Vereinsleben eingebunden sind - und zwar durch Führungspositionen -, hatte bereits die Begrüßung deutlich gemacht. Wohlrab hieß neben Ehrenbürger Vinzenz Dachauer auch die Vorsitzenden von Faschingsverein (Michael König), Kirwa-Verein (Sebastian Wohlrab) sowie Obst- und Gartenbauverein (Hans Rupprecht) willkommen. Ein ehrendes Gedenken, verbunden mit der Würdigung seiner Verdienste für den Verein, galt dem verunglückten Kameraden Hubert Gradl.In seiner Rückschau griff der Vorsitzende nur besondere Ereignisse auf. Er begann mit dem 24. Starkbierfest "mit einem super Verlauf", der gut angenommenen Osterhasenparty und dem vom Verein zum 25. Mal gestalteten Maibaumfest mit enormer Zugkraft. "Wir hatten dafür circa 50 Helfer im Einsatz", resümierte Wohlrab.Geradezu ins Schwärmen kam er, als er an die Stationen der Pfingstausfahrt nach Seiffen im Erzgebirge erinnerte und die Urlaubsfahrt durch den Schwarzwald und die Vogesen Revue passieren ließ. Der Weihnachtsfeier im Malzhaus sprach der Vorsitzende den Stellenwert eines stimmungsvollen Kameradschaftsabends zu.Seinen "Mädels" dankte er für die wertvolle Vorbereitungsarbeit. Sichtlich erfreut zeigte sich Wohlrab über sechs Neumitglieder, die zum Teil aus Vereinsfamilien stammen. Weiterer Bericht folgt