Die "Kaltwasser-Grill-Challenge" bringt der Wasserwacht eine Spende von 300 Euro ein. In Szene setzten sich dafür die unerschrockenen "Buben und Mädchen" der Motorradfreunde. Ort des Geschehens war am Samstag das Rußweiherbad. Unter den Augen von Angehörigen der Wasserwacht tauschten die "Pilots" dort ihre heißen Feuerstühle gegen die "prickelnden" Fluten des zum Teil noch eisbedeckten Badegewässers.

"Urheber des Geschehens ist der Sender 'Antenne Bayern', der im vergangenen Herbst eine vereinsübergreifende Spendengala ins Leben gerufen hat", teilte "Pilots"-Vize Arthur Heindl neugierigen Zuschauern mit. Mit kurzen oder hochgekrempelten Hosen standen er und seine Mitstreiter im Nichtschwimmerbereich im sehr erfrischenden Wasser des Rußweihers. Mit gutem Beispiel ging dabei Harald Wohlrab voran: Er zeigte sich in einem weiß-rot gestreiften Badeanzug wie vor 100 Jahren aktuell.Der Vorsitzende gab bekannt, dass die "Pilots" einer von drei Vereinen sind, die vom MC Schönreuth die Aufgabe erhalten haben, die "Kaltwasser-Grill-Challenge" fortzuführen. "Wir haben diese Aufgabe gerne übernommen", versicherte er. Deren Weiterführung übertrug er dem Kirwa-Verein Eschenbach, dem MRC Langenbach und den PEPA Bikes Bayreuth. Ihnen obliegt es nun, das Kaltwassergrillen innerhalb einer Woche anzusetzen. "Bei Nichtannahme und -ausübung stehen uns drei Kästen Bier und eine Brotzeit zu", merkte Wohlrab an. Dies sei die Vorgabe.Die Wasserwacht freute sich über die mit der Aktion verbundene 300-Euro-Spende. Vorsitzender Josef Ott kündigte an, den Betrag für die Jugendarbeit zu verwenden. Alle "Wassertreter" zeigten sich überrascht, dass sie bereits wenige Minuten nach Verlassen des Wassers wieder auffallend warme Füße hatten.