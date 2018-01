(msh/jma) Die Voraussetzungen sind erfüllt, der Antrag liegt bei der zuständigen Regierungsstelle in Neumarkt. Der Bau der Soccer-Arena in Eschenbach soll in diesem Jahr beginnen und das 95-jährige Vereinsjubiläum krönen. "Wir warten auf den Bewilligungsbescheid, dann werden wir die Ausschreibung starten. Baubeginn ist für April geplant", erklärt Matthias Haberberger, Vorsitzender des SC Eschenbach.

Der Verein feiert 2018 95-jähriges Jubiläum. "Zu diesem Anlass wäre die Fertigstellung der Soccer-Arena doch ein schönes Geschenk", wünscht er sich. Das ambitionierte Ziel des Vereins ist die Fertigstellung des Baus im Juni oder Juli 2018. "Natürlich ist das anspruchsvoll, aber ich gehe davon aus, dass es klappt. Wir warten im Moment nur noch auf die Bewilligung durch die Regierung", gibt er sich optimistisch.Etwa 80 000 Euro soll die Soccer-Arena auf dem SC-Gelände kosten. Das mit Banden eingefasste Kleinfeld soll dem SC-Nachwuchs, aber auch Gästen offen stehen und den aktiven Teams mehr Raum auf dem A- und B-Platz schaffen. Viele Vereine, Firmen und Mitglieder haben sich an dem Projekt beteiligt, indem sie Bausteine bei der Spendenaktion "Baueine Soccer-Arena" erworben haben.Zudem erhält der Verein eine Förderung aus dem Leader-Programm. Dem hat das Landratsamt Neustadt an der Waldnaab 2017 zugestimmt. Nachdem der erste Konzeptvorschlag im Förderantrag einige Formfehler enthielt und eine Förderung nicht zugelassen hat, besserten die Verantwortlichen nach. In der "Verlängerung" legten sie ein überarbeitetes Konzept vor und überzeugten damit das LAG-Entscheidungsgremium.Einige Arbeiten wurden bereits erledigt. In den vergangenen Wochen wurde die Ausgleichsfläche mit den geforderten Pflanzen versehen. "Die Wintermonate werden von Verantwortlichen genutzt, die Umsetzung des Projektes zu planen, damit einer schnellen Umsetzung nichts im Weg steht." Zum Silvesterbesuch kam die SPD-Fraktion mit einer Überraschung für den SC und übergab eine Spende von 500 Euro für die Soccer-Arena an Thomas Mikolei.