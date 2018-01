Schulkenntnisse alleine reichen heutzutage bei weitem nicht, um in einer Welt der digitalen Revolution und rasend schneller Veränderungen zu bestehen. Fort- und Weiterbildung ist deshalb Pflicht, lebenslanges Lernen angesagt. Spätestens dann kommt die Volkshochschule ins Spiel.

Auch das Bildungsangebot im Frühjahr-/Sommerprogramm 2018 der VHS Eschenbach/westlicher Landkreis Neustadt/WN lässt fast keine Wünsche offen.Beim ersten "Willkommen" für Menschen, die auf der Flucht vor Krisen und Kriegen ins Land kamen, haben die Volkshochschulen Großartiges geleistet. Dieses Engagement setzt sich fort. Gefragt ist nun ein mittelfristiges bildungs- und zuwanderungspolitisches Programm. Doch das Ziel der Teilhabe an Bildung und Arbeit gilt nicht nur für Migranten. Niemand kann sich sicher fühlen, plötzlich ohne Arbeitsplatz dazustehen. Ausbildung und Bildung sind deshalb Kernanliegen der Volkshochschulen. Das spiegelt sich im Frühjahr-/Sommerprogramm wider.Ein hochwertiges Angebot an Kursen zur persönlichen Weiterbildung wartet auf die Einwohner des westlichen Landkreises. "Ziel ist es, den Menschen in allen sozialen und persönlichen Lebensbereichen zu stärken", merkt VHS-Vorsitzender Thomas Frankenberger im 80 Seiten umfassenden Programmheft an. Monatelang haben Geschäftsführerin Angelika Denk und ihr Team auch mit Unterstützung der Außenstellen, die zu den großen Stützpfeilern der Volkshochschule gehören, am neuen Kursfeuerwerk getüftelt.Die VHS-Chefin schwärmt von der Angebotsvielfalt. Gleichzeitig betonte Denk bei der Vorstellung des Hefts die Freiwilligkeit. Sich im Erwachsenenalter für das Lernen zu entscheiden, schaffe Schöpfergeist, erklärte sie und versprach: "Dieser konstruktive Geist wird in den Kursen zur Begeisterung."Ein erster Blick ins Programm bestätigt: Der Volkshochschule gelingt mit ihrem neuen Angebot ein "Bildungsfest fürs Leben" - sie lädt ein zum nachhaltigen Genießen und zur Selbstoptimierung. Schlank, hellwach, gesundheitsbewusst, sportlich und durchtrainiert Neues erkunden, auf Reisen gehen, Glücksgefühle im Bereich der Gesundheitsbildung erleben oder einfach nur zur Ruhe kommen - die VHS hat das Wohlbefinden der Teilnehmer im Blick.Beim weiteren Durchblättern fällt auf: Sprach- und EDV-Seminare gehören zum Kernprogramm der Bildungseinrichtung. Ein wesentlicher Bestandteil ist derzeit auch die Intensivierung des Unterrichts für Migranten. "Wo Menschen wandern, da muss auch Bildung sein", lautet dabei das Motto. Doch der Schwerpunkt liegt wie schon bisher auf den klassischen Inhalten. Als zielführend wird dabei die verstärkte Zusammenarbeit mit der VHS Vohenstrauß angesehen.Neu im Angebot sind zum Beispiel heimatkundliche Exkursionen, Kirchen- und Stadtführungen sowie Museumsbesuche. Vielfalt ist auch im Sachgebiet Länderkunde und Politik zu entdecken. Der Themenkomplex "Nicht ohne meinen Anwalt" mit Ratschlägen zum richtigen Verhalten nach einem Verkehrsunfall fällt ebenfalls auf.Schon immer gefragt sind die Studienreisen: Mit einem kompetenten Reiseleiter gut organisierte Touren zu unternehmen, kommt an. Im ersten Halbjahr 2018 bietet die VHS unter anderem Fahrten zur Buchmesse Leipzig, einen Besuch des Musicals "Anatevka" in Pilsen, eine geführte Radwanderung im Wiesenthal und eine Studienfahrt in die "Böhmische Schweiz" an. Geplant sind ferner eine Radltour in der Kärntner Seenlandschaft und eine Studienreise zu den "paradiesischen Azoreninseln".