Ein Heimatmuseum, das der Bedeutung der Ackerbürger und des Kommunbrauwesens gerecht wird, ist das Ziel des Heimatvereins Eschenbach. Die Dauerausstellung im Taubnschusterhaus gibt viele Informationen über die Stadtgeschichte.

Vier verheerende Brände wüteten zwischen 1867 und 1901 in Eschenbach, zwei davon im Jahr 1868. Die Ausbreitung des Feuers ist imam Stadtmodell des Katasters von 1839 genau nachzuvollziehen. Dieses Modell, von Carl-Peter Fricke entworfen und von Andreas Pelzer programmiert, ist der zentrale Punkt der Dauerausstellung im Taubnschusterhaus. Es zeigt rund 200 Altstadthäuser, die vom Feuer betroffenen leuchten rot auf. Doch das Modell zeigt auch die Hausgeschichte jedes Gebäudes. Interessierte können die einzelnen Häuser anwählen und detaillierte Informationen zu den Hauseigentümern abrufen.Begrüßt werden Besucher unter einem Himmel aus Zoiglsternen, die gerne für Judensterne gehalten werden. "Ja, die Form ist ähnlich oder kann sogar identisch sein. Der Stern galt als Schutzsymbol, deswegen hing er bei vielen Kommunbrauern am Haus. Das Bier sollte schließlich beschützt werden. Üblich sind sie allerdings nur in unserer Region. In Norddeutschland gibt es keine Zoiglsterne", klärt Karlheinz Keck, Vorsitzender des Heimatvereins, auf.Auf der Stadtgeschichte und dem Kommunbrauwesen liegt der Fokus der Dauerausstellung, die vom Heimatverein gepflegt wird. Keck erklärt, dass sich in der Ausstellung von der Stadterhebung Eschenbachs über den Minnesänger Wolfram von Eschenbach bis hin zu Hausnamen, dem Eschenbacher Dialekt und historischem Brauwesen jede Menge Informationen finden. Aufbereitet sind diese mit Text und Audio-Stationen, die mit Filmen von Robert Neuber versehen und von fachkundigen Eschenbachern eingesprochen sind."Die Menschen in Eschenbach haben damals viel dafür geleistet, das Kommunbrauwesen in Eschenbach und der Umgebung voranzutreiben. Das wird hier gewürdigt", erklärt Keck. Besonders stolz sind die Eschenbacher auf ihr Malzhaus aus dem Jahr 1607. Damit ist es eines der ältesten in der Oberpfalz. Das Taubnschusterhaus ist ab Sonntag, 7. Januar, wieder mittwochs von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.