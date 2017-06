Drei Altäre werden in Eschenbach zu Fronleichnam heute von Vereinen gestaltet. Der letzte in Familienhand ist der von Hubert und Roswitha Schmidt am Stadtberg. Es ist jedes Mal ein Kraftakt, aber auch lange Tradition. Das Highlight ist das Marienbild.

Ich weiß gar nicht genau, wie weit die Tradition des Altarschmückens in unserer Familie zurückgeht. Es könnten um die 100 Jahre sein. Roswitha Schmidt

Dieser Altar ist der letzte, der von einer Familie gepflegt wird. Roswitha Schmidt über die Suche nach passenden Blumen

"Ich weiß gar nicht genau, wie weit die Tradition des Altarschmückens in unserer Familie zurückgeht. Es könnten um die 100 Jahre sein. Ich habe seit 1982 meiner Schwiegermutter dabei geholfen, den Altar zu schmücken und seit 2001 mache ich es alleine", erklärt Roswitha Schmidt. Ganz alleine natürlich nicht, denn ihr Mann Hubert packt mit an und ist stolz auf den etwa drei Meter hohen Altar. "Er wurde um 1900 in einer Schreinerei im ehemaligen Pappenberg gefertigt. Den Ort gibt es heute wegen der Erweiterung des Truppenübungsplatzes heute gar nicht mehr. Doch das Marienbild, das wir im Rahmen des Altars platzieren, ist noch viel älter.Es soll von Kirchenmaler Wolfgang Braun stammen, der lange Zeit Pfarrer und Stiftsdekan im oberbayerischen Laufen an der Salzach war. Maria zu Füßen liegt Eschenbach. Es ist das älteste bekannte Gemälde mit Blick auf Eschenbach und zeigt die Stadt vor 1831 in seiner ursprünglichen noch von der Stadtmauer umgebenen Form. Allerdings ist an Fronleichnam nur der obere Teil zu sehen, denn das Stadtbild verschwindet im Rahmen. Nach der Prozession wird das Ölgemälde traditionell ins Schaufenster des Ladens der Familie Schmidt gestellt.Doch zuvor müssen viele Vorbereitungen getroffen werden. In der Woche vor Fronleichnam beginnt Roswitha Schmidt nach passenden Blumen Ausschau zu halten: "Das ist jedes Jahr eine schwierige Suche. Einmal habe ich schon blühenden Schnittlauch benutzt." Inzwischen hat sie sich Kontakte aufgebaut, die ihr bei der Suche nach passenden Blumen helfen. "Am Mittwoch beginne ich dann damit, die Blumengestecke vorzubereiten. Das nimmt dann einen ganzen Tag in Anspruch. In diesem Jahr plane ich mit Frauenmantel, Pfingstrosen und vielleicht etwas Jasmin."Der Altar selbst wird erst am Donnerstag aufgebaut. Um 5 Uhr beginnt die Familie mit den Arbeiten. "Wir müssen die teilweisen schweren Einzelteile für den Altar nach draußen tragen und aufbauen", sagt Hubert Schmidt. Auch Freunde kamen schon vorbei, um zu helfen. Meistens ist die Familie aber auf sich gestellt. Eine Herausforderung ist auch die Hanglage am Stadtberg. Gelöst wird das durch ein Podest, auf dem der Altar steht und begradigt wird.Wirkliche Probleme hat in den letzten Jahren nur das Wetter gemacht. "Als wir das Marien-Bild restaurieren ließen, hat es ausgerechnet geregnet. Da haben wir schon überlegt, wie wir das anstellen. Doch die Prozession ist dann ausgefallen", berichtet Hubert Schmidt. Gelagert hat er die Einzelteile in seinem alten Büro - trocken und geschützt."Dieser Altar ist der letzte, der von einer Familie gepflegt wird", bestätigt Pfarrer Thomas Jeschner. "Die anderen Altäre werden vom Frauenbund, dem Männerverein und dem Pfarrgemeinderat gestaltet." Die vier Altäre sind an Fronleichnam nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet. "Die Blumen für den Schmuck werden entweder gekauft oder stammen aus dem eigenen Garten der Familien und Vereinsmitglieder, welche die Altare pflegen", weiß Jeschner.Die Standorte sind die Pfarrkirche, das Rathaus, die Bergkirche und eben bei der Familie Schmidt. Ein wenig Sorgen macht sich Hubert Schmidt um die Wahrung dieser Tradition: "Ich weiß nicht, ob irgendwer Lust hat, das nach uns auch in Zukunft weiterzumachen." Bis dahin wird aber jährlich das Marienbild an Fronleichnam zu sehen sein.