Überraschend klar: Eschenbach lehnt die Spange Ost ab. Beim Bürgerentscheid am Sonntag stimmen 59,46 Prozent dafür, die Planung für die Umgehung zu stoppen. Die Initiatoren des Entscheids bringen derweil neue Vorschläge.

Glücklicher Initiator

Planung sei 2004

(wüw) Kein Jubel, keine Klagen: Sachlich ging es am Sonntag kurz vor 19 Uhr am Rathaus zu, als Bürgermeister Peter Lehr vor etwa 50 Zuhörern das Ergebnis bekanntgab. 631 Wähler sagten "Nein", 933 "Ja" zum Anliegen der Initiatoren. Mit 59,46 Prozent der Stimmen ist der Bau der Umgehung zwischen der Staatsstraße 2168 auf Höhe Thomasreuth und der B470 beim Industriegebiet am Stadtwald abgelehnt. Die Wahlbeteiligung lag bei 51,9 Prozent."Ich finde es bedauerlich, aber das ist Demokratie", kommentierte Peter Lehr das Ergebnis. Mit seinen Stellvertretern Karl Lorenz und Klaus Lehl hatte er das Ergebnis präsentiert, das bis auf Weiteres das Ende für die Spange Ost bedeutet. Auch das Staatliche Bauamt werde den Bau nicht forcieren. "Die nächsten fünf Jahre gibt es sicher kein Budget", ergänzte zweiter Bürgermeister Karl Lorenz. Und auch danach zählen beide nicht auf den Freistaat: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Umgehung nach dieser Entscheidung in der höchsten Dringlichkeitsstufe bleibt", sagte Lehr."Sehr glücklich": So beschrieb Marcus Gradl seine Gefühlslage: Das letzte halbe Jahr habe Substanz gekostet. Die Entscheidung sei die Belohnung für die Arbeit der Bürgergruppe, erklärte der Sprecher der Bürgergruppe "Pro Eschenbach." "Ich freue mich besonders über die hohe Wahlbeteiligung. Damit hat die Entscheidung eine breite Basis." Zufrieden ist auch Reinhard Wiesent. Im Stadtrat war der Landwirt neben Willi Trummer lange der Einzige, der sich gegen die Umgehung aussprach. "Natürlich freut es mich, vor allem, dass es so klar war." Wie Lehr und Gradl betonte auch er, dass es darauf ankomme, nach den hitzigen Debatten zusammenzufinden. "Auch bei den Bürgern müssen wir aufpassen, dass die Gräben nicht weiter aufgerissen werden", erklärte Bürgermeister Lehr.Wiesent und Gradl dachten am Sonntagabend bereits an ein neues Projekt: die Kreuzung der B470 am Industriegebiet. "Natürlich brauchen wir dort mehr Sicherheit. Die Umgehung war nur die falsche Lösung", erklärte Wiesent. Gradl brachte einen Vorschlag für eine bessere: "Wir brauchen auf der B470 zwei Kreisverkehre, dort und an der Rußweiher-Kreuzung, dazwischen soll Tempo 60 gelten." Wenn dies mit dem Staatlichen Bauamt nicht erreicht werden kann, möchte Gradl es auf der politischen Schiene versuchen. Gespräche mit Tobias Reiß habe er bereits geführt. Und der Landtagsabgeordnete habe Hoffnung gemacht, diese Pläne umsetzen zu können.Für die Umgehung der Staatsstraße ist grundsätzlich der Freistaat zuständig. Als 2004 die Netzaberg-Siedlung entstand, vereinbarte der damalige Bürgermeister Robert Dotzauer den Bau als kommunale Sonderbaulast, um die Wartezeit zu verkürzen. Nach dem Wechsel im Rathaus 2008 wurde der Bau zunächst nicht mehr vorangetrieben, erst 2014 gab es erneut einen Beschluss zum Bau.Ab Oktober 2016 traten die Gegner an die Öffentlichkeit. Sie führten die Baukosten von 8,7 Millionen Euro gegen die Straße an und verwiesen auf Zerstörung von Natur und landwirtschaftliche Flächen. Im März 2017 legten die Gegner rund 500 Unterschriften vor und machten so den Weg für den Entscheid frei. Am Sonntag schickten die Eschenbacher die Spange Ost aufs Abstellgleis.