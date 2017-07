Die CSU-Vertreter der elf Landkreiskommunen und der CSU-Kreisverband Neustadt stehen geschlossen hinter den Tirschenreuther Stimmkreiskandidaten Tobias Reiß und Toni Dutz. Die "Leihgaben aus dem Landkreis Neustadt" wollen jedoch nicht das "fünfte Rad am Wagen" sein und forderten von ihren Kandidaten dementsprechende Präsenz sowie Gemeinsamkeit bei der Stärkung des ländlichen Raums. Noch vor der Bundestagswahl im September wirft die Landtags- und Bezirkstagswahl im Jahr 2018 ihre Schatten voraus.

Der neue Neustädter CSU-Kreisvorsitzende Stephan Oetzinger hatte den Kreisvorstand sowie CSU-Ortsvorsitzende aus dem westlichen Landkreis zur Vorstandssitzung nach Eschenbach eingeladen. Mit dabei war auch Landrat Andreas Meier. Der Altlandkreis Eschenbach und die Stadt Windischeschenbach unterstützen bei den Landtags- und Bezirkstagswahlen den Stimmkreis 307 in Tirschenreuth, damit dieser die notwendige Einwohnerzahl nachweisen kann. Bisherige politische Vertreter sind der Brander Landtagsabgeordnete Tobias Reiß und der Wiesauer Bürgermeister und Bezirksrat Toni Dutz.In der Nachfolge von Petra Dettenhöfer kandidiert für den Stimmkreis 308 Neustadt-Weiden der Manteler Bürgermeister und CSU-Kreisvorsitzende Stephan Oetzinger, Weiden ist mit Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher gut eingebunden. Toni Dutz ging auf die Aufgaben des Bezirks ein, die überwiegend im sozialen Bereich liegen. Landtagsabgeordneter Tobias Reiß nahm die Menschen in der Heimat in den Blickpunkt der Arbeit. In vielen Positionen konnten sich die Christsozialen durchsetzen, als Novum wertete es Reiß, dass der ländliche Raum auf dem Wahlprogramm einer Bundestagswahl stehe.Gemeinsam solle dessen Stärkung auch weiter vorangetrieben werden, waren sich die Kandidaten und die CSU-Vertreter einig. Josef Beimler aus Waldthurn forderte dabei eine Kombination von Städtebauförderung und Dorferneuerung. Allgemein müsse mehr Geld in die Förderprogramme fließen. Kriterienfestlegung, Gerechtigkeit bei den Stabilisierungshilfen, Revitalisierung von Ortskernen und Baugebiete waren die Diskussionspunkte.Diese sollen verstärkt nach der Bundestagswahl thematisiert werden, stimmten Stephan Oetzinger und Tobias Reiß zu. Stellvertretender Landrat und Speinsharts Bürgermeister Albert Nickl unterstrich die Forderung, dass die Stimmkreisverstärkung für Tirschenreuth nicht das fünfte Rad am Wagen sein soll.Einstimmig fiel das Votum für Tobias Reiß als Landtagskandidat und für Toni Dutz als Bezirkstagskandidat aus. In der Delegiertenversammlung zur Aufstellung am Freitag, 21. Juli, in der Mehrzweckhalle in Immenreuth sollen die Bewerber des Tirschenreuther Stimmkreises 307 auf den Schild gehoben werden. Bereits an diesen Montag werden Stephan Oetzinger und Lothar Höher in Weiden nominiert.