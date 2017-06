Das Pfarrheim wird zum Wohngebäude: Pfarrer Thomas Jeschner stellte in den Pfingstgottesdiensten Pläne für die Zukunft vor - und die sind überraschend und recht konkret.

Ein Abbruch des in die Jahre gekommenen Pfarr- und Jugendheimes ist kein Thema mehr. Am Wochenende verkündete Stadtpfarrer Thomas Jeschner in den Pfingstgottesdiensten eine Wende bei den Überlegungen zur "alten Burg", wie manch Zeitgenosse frotzelte. Beifall gab es in der Vorabendmesse am Samstagabend für die Neuigkeit, auf die Weiterverwendung des Pfarrheimes zu verzichten und ein neues Heim zu bauen. "Der Beifall lief hinunter wie Öl", gibt der Dekan zu.Jeschner gab bekannt, das Gebäude an das Katholische Wohnungsbau- und Siedlungswerk der Diözese Regensburg (KWS) zu verkaufen. Der Wohnungsbauträger beabsichtige, im Haus günstigen Mietwohnraum zu schaffen, erklärt der Ortspfarrer. Geplant sind 15 Wohnungen mit je 40 bis 60 Quadratmetern, ergänzt Kirchenpfleger Dieter Kies bei einem Gespräch am Pfingstmontag.Mit dem Verkauf ergebe sich die Chance, an ein neues Gemeinschaftshaus zu denken, betonen Stadtpfarrer und Kirchenpfleger. Als Baugrundstück hat die Kirchenverwaltung die Fläche des alten Feuerwehrhauses im Auge. Eine äußerst günstige Lage, findet der Stadtpfarrer. Auch der Stadtrat unterstütze diesen Vorschlag, erklärt Dieter Kies und verweist auf einen grundsätzlichen Beschluss in der Sitzung am vergangenen Donnerstag. Voraussetzung sei der Grunderwerb ohne "Altlasten". Darunter versteht Dieter Kies den Rückbau alter Gebäude. Beschlossene Sache sei der Abbruch durch die Stadt und der anschließende Verkauf an die Kirche.Gleichzeitig gibt der Kirchenpfleger erste Planungen fürs neue Pfarrheim bekannt. Auf dem 1 000-Quadratmeter-Areal des alten Feuerwehrhauses soll ein Gebäude mit zirka 300 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. "Mehr ist nicht drin", erklärt Jeschner. Die Pfarrei müsse sich am Diözesan-Raumprogrammes orientieren. Neben einem großen Mehrzweckraum soll es einen Gruppenraum und eine Teeküche geben. Eine erste Schätzung gibt laut Dieter Kies eine Investitionssumme von zirka einer Million Euro vor. Erwartet werden hierfür Zuschüsse des Bistums und der Stadt. Aber auch Spenden sind willkommen.