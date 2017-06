Vor dem Bürgerentscheid zur Spange Ost wird in Eschenbach die Diskussion schärfer. Zuletzt sorgt SPD-Vorsitzender Thomas Ott mit einem offenen Brief für Aufsehen. Im Interview erklärt der 45-Jährige Hauptschullehrer, wieso er ein System an der Kritik an Bürgermeister Peter Lehr zu erkennen glaubt.

Ich will keine Namen nennen. Jeder, der die Diskussion verfolgt, kann Schlüsse ziehen.Wenn Sie es so ansprechen: Ja, was in den vergangenen Wochen und Monaten passiert ist, lässt darauf schließen, dass es so ist.So kann man es nicht sagen. Ich glaube, dass die CSU in Eschenbach von Einzelinteressen dominiert wird, von Landwirten und einigen Anliegern der neuen Trasse.Mit Sicherheit nicht bei der Spange Ost. Mir geht es auch mehr um die Angriffe auf Bürgermeister Peter Lehr, die Versuche, ihn als untätig hinzustellen.Nein, das stimmt nicht. Peter Lehr ist aktiv, er kümmert sich um alles Mögliche. Vielleicht hat er deswegen nicht die Zeit, über alles in der Öffentlichkeit zu reden und sich ständig zu rechtfertigen.Das ist sicher so. Auch deshalb habe ich den offenen Brief geschrieben. Es geht mir darum, die Arbeit des Stadtrats und besonders die von Peter Lehr ins richtige Licht zu rücken. Peter Lehr ist ein Mann, der nicht durch Worte, sondern durch Taten glänzt.Gerade ist die Sanierung der Hohen Straße abgeschlossen. Die hat Peter Lehr in kürzester Zeit reibungslos organisiert und einen sehr guten Fördersatz erreicht. Im vergangenen Jahr war die Obere Zinkenbaumstraße dran, demnächst die Jahnstraße. Die Sanierung des Taubnschusterhauses ist fast abgeschlossen, das Industriegebiet am Stadtwald wird erweitert. Das sind nur Beispiele.Ganz ehrlich, das fehlt mir selbst. Ich bin früher gerne nach dem Joggen in den Weiher gesprungen. Wir müssen aber die neue Regelung akzeptieren, weil es sich beim Rußweiher nicht um ein offenes Badegewässer, wie beim Pressather Kiesi-Beach handelt. Und in ein Freibad kann man nicht einfach hineinspazieren, wenn kein Badebetrieb ist. Die Sperrung liegt an dem Gutachten, das Peter Lehr wegen des CSU-Antrags zu möglichen Feier am Rußweiher einholen musste. Laut dieses Gutachtens beteiligen sich Polizei und Landkreis nicht an der Haftung.Die Stadt will eben gar kein Risiko. Vielleicht kann man sich aber nochmals zusammensetzen und einen Kompromiss erreichen.Der wollte aber die Kontrollen auch wieder aufweichen und die Hauptkritiker kommen aus CSU-Reihen.Natürlich ist es normal, dass sich Bürger darüber ärgern, wenn sie geblitzt werden und darüber Kritik äußern.Nach der verlorenen Wahl 2008 waren Teile der CSU im Stadtrat sechs Jahre nur dagegen. Das schien sich 2014 zu ändern. Es kamen junge Räte dazu, es war richtig harmonisch. Aber dann führte die übereilte Antragspraxis zu neuen Differenzen. Die Anträge aus dem CSU-Lager waren formal oft nicht in Ordnung, nicht fristgerecht, kaum begründet oder nicht im Haushalt verankert, wie zum Beispiel bei der Familienförderung, zu den Rußweiherfesten, zu einem Bolzplatz an der Mittelschule. Dass diese Anträge abgelehnt wurden, konnte die CSU wohl nicht verschmerzen.Doch. Anfangs war ich selbst dagegen. Aber ich habe mich mit dem Thema beschäftigt - und bemerkt, dass die Vorzüge überwiegen. Zum Beispiel wird die Natur bei Weitem nicht so beeinträchtigt, wie die Kritiker sagen. Weiterhin muss man an die Zukunft denken. Wir erhalten eine größere und sicherere Einfahrt ins Industriegebiet und einen Fußgängerübergang über die B470. Dort gehen Kinder zu den Vereinen. Ohne Spange wird das schwierig und für die Stadt genauso teuer. Auch entsteht die Spange nicht, wie in Michelfeld, auf der grünen Wiese sondern am Industriegebiet. Sie wird Märkte und weitere Firmen anziehen. Die Meinung, der Staat baue die Straße in fünf Jahren sowieso kostenlos, ist falsch. An den Anschlüssen muss sich die Stadt sicher beteiligen. Und an Gemeinden wie Neubäu, Waldsassen oder Kirchenthumbach sieht man, dass sich dieser Prozess über mehrere Jahrzehnte hinzieht.Ich denke, dass es eng wird. Die Gegner haben ihre Unterschriften schnell gesammelt. Es wird darauf ankommen, dass die Befürworter überhaupt zur Abstimmung gehen.