Gastgeber und Besucher sind sich einig: Die Arbeit der Pflegekräfte erfährt sowohl in der Politik als auch in Teilen der Bevöl-kerung immer noch nicht die notwendige Wertschätzung, obwohl mit zuneh-mender Lebenserwartung immer mehr Menschen gepflegt werden müssen.

Auch der Personalmangel in den Heimen war ein Thema bei den Behördenbesuchen der Freien Wähler zu Jahresbeginn. Erste Station war das Haus St. Laurentius, wo Leiterin Daniela Jenke, informierte, dass die auf 45 Patienten ausgelegten beiden Demenzstationen zur Zeit mit 38 Personen nicht voll belegt seien, da immer noch dringend qualifizierte Pflegekräfte gesucht werden. "Die Betreuung Demenzkranker ist eine stark fordernde Aufgabe, die nicht jeder so ohne weiteres bewältigt", erläuterte Jenke und wies auf die gerontopsychosoziale Ausbildung als Voraussetzung hin.Die Leiterin hofft auf viele Praktikanten aus Schulen, damit die jungen Leute in den Beruf hineinschnuppern können. Positiv erwähnte sie die Zusammenarbeit mit Wirtschaftsschule und Gymnasium. Ließen sich keine neuen Kräfte gewinnen, werde man sich auch auf dem ausländischen Arbeitsmarkt umsehen müssen, erklärte Jenke.Noch auf einem sehr guten Niveau sei die Versorgung mit Pflegepersonal im BRK-Altenheim mit seinen 80 Mitarbeitern, erfuhren die Freien Wähler von Leiterin Manuela Schusser. Sie führt dies auch auf die Möglichkeit der Ausbildung im Haus zurück. In allen anderen Bereichen des Heimes werden jedoch Hilfskräfte gesucht, teilte Schusser mit. Der Wegfall der "Zivis" als Folge der Abschaffung der Wehrpflicht könne nur schwerlich aufgefangen werden. Ein soziales Jahr, das auch die FW-Delegation befürwortete, könnte vielen Unentschlossenen eine Möglichkeit der Berufsfindung bieten.Weiteres Problem sei die zu knapp bemessene Stellenzahl, die es den Pflegekräften kaum ermögliche, mit den Bewohnern ausreichend in persönlichen Kontakt zu treten, sagte Schusser. Das Haus sei restlos belegt, "nahezu täglich erreichen uns Anrufe nach einem Platz". Besonderer Bedarf bestehe auch an Kurzzeitpflege. Mit der Aufforderung, sich für diese Belange einzusetzen, bedankte sich die Leiterin für den Besuch.Reinhard Maul begrüßte die FW-Delegation in der BRK-Rettungswache. "Die Notarzt-Zeiten für den westlichen Landkreis sind bis auf ganz wenige Ausnahmen immer besetzt", berichtete er. Damit alles reibungslos funktioniere, seien aber Ehrenamtliche erforderlich. "Über 30 Personen sind abwechselnd bei den Einsatzfahrten dabei." Auch Maul bezeichnete die Gewinnung von Nachwuchs als wichtige Aufgabe und sprach Praktika von Schülern des Gymnasiums an. Das immer weiter nach oben geschraubte Anforderungsniveau für Rettungskräfte und Notärzte könnte in Zukunft auf dem flachen Land zu Problemen führen, machte er deutlich.Zum Schluss ging es in das Dienstgebäude der Polizeiinspektion. "Erfreulich ist, dass sowohl bei der Verkehrsunfallstatistik wie auch bei den Straftaten im vergangenen Jahr ein Rückgang zu verzeichnen ist", informierte Erster Polizeihauptkommissar Werner Stopfer. So seien die Einbruchsdelikte um 30 Prozent gesunken. Trotzdem sei bei seit Jahren gleichbleibender Stellenzahl noch genügend zu tun, nachdem in den Vorjahren ein enormer Anstieg verzeichnet wurde. Zusätzliche Arbeit falle durch das neue Thema "Cyberkriminalität" und die vermehrten betrügerischen Anrufe vermeintlicher Polizisten bei älteren Menschen an.Abschließend führte Stopfer die Besucher durch das außen sanierte Nebengebäude. Mit ihm und seinem Stellvertreter Walter Schäffler hoffen die Freien Wähler, dass zügig die Fertigstellung des früheren Gefängnisses mit Übergang zum Haupthaus erfolgt. Vorsitzender Thomas Riedl bedankte sich im Namen der FW-Delegation bei allen Einrichtungen für ihren steten Einsatz zum Wohle der Bevölkerung Eschenbachs und überreichte kleine Aufmerksamkeiten.