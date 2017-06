Eine Chance, die es nicht oft gibt: Die Netzaberg Chapel in Grafenwöhr lädt zur Besichtigung. Als Teil der "Architektouren" 2017 stellen das Tirschenreuther Architektur-Büro Brückner den Bau zwischen Grafenwöhr und Eschenbach vor.

Am 24. Juni, gibt es zwischen 10 und 16 Uhr die Möglichkeit zur Besichtigung. Alle halbe Stunde gibt es eine Führung für je maximal 10 Personen. Der Kirchenbau gehört der US-Armee und ist ansonsten nur für Anghörige der US-Community rund um den Truppenübungsplatz zugänglich. Die Brückner-Brüder haben ihre Arbeit für das Projekt 2004 begonnen: "Eine amerikanische Kirche in der nördlichen Oberpfalz zu realisieren und zwar eine Kirche für alle in der Armee vertretenen Konfessionen", beschreibt die Projektbeschreibung der Architekten die Herausforderung. Entstanden ist ein Bau, der sich von außen in die Landschaft einfügt und dennoch auffällt, und der von innen weit mehr zu bieten hat als den Gebetsraum für 600 Besucher. Im Jahr 2014 begannen die Bauarbeiten, im Frühjahr 2017 folgten dann die feierliche Eröffnung des 18-Millionen-Dollar-Baus. Das Gebäude ist 62 Meter lang, 42,5 Meter breit und bis zu 34 Meter hoch.Aus Sicherheitsgründen können nur vorab angemeldete Gäste an den "Architektouren" teilnehmen. Die Anmeldeunterlagen können bis 12. Juni per Mail angefordert werden unter ritschel@architektenbrueckner.de. Bei der Anmeldung muss die Nummer des Personalausweises angegeben werden.